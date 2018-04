Neue Marke „Sol“ kreiert

Anzeige

Volkswagen will in China deutlich mehr als bisher geplant in die Entwicklung von Elektroautos und in das autonome Fahren investieren. Bis 2022 wollen die Wolfsburger mit ihren Partnern 15 Milliarden Euro für Zukunftsprojekte auf dem größten Automarkt der Welt in die Hand nehmen, wie der neue VW-Konzernchef Herbert Diess und China-Chef Jochem Heizmann gestern vor dem Beginn der Pekinger Automesse ankündigten. Gleichzeitig stellte VW eine neue Marke für Elektrofahrzeuge mit dem Namen „Sol“ vor, deren Autos zusammen mit dem Partner JAC für den chinesischen Markt produziert werden sollen. Das erste Modell der Marke – ein kompakter Geländewagen mit der Bezeichnung E20X soll demnach noch in der zweiten Jahreshälfte herauskommen.

China gilt als der Leitmarkt für E-Mobilität. In den vergangenen Jahren zogen die Verkäufe von E-Autos nach Branchenangaben stärker an als überall sonst auf der Welt. Zugleich ist das Land Volkswagens wichtigster Markt. Neben Diess kamen viele Vorstände nach Peking zum Messeauftakt. Für Diess war es der erste Auslandsbesuch, nachdem er in der vorigen Woche das Amt des Konzernchefs von Matthias Müller übernommen hatte. dpa