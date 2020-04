Neue Spitze bei AbbVie

Ludwigshafen.Wechsel an der Spitze: Christian Maurer wird zum 1. April neuer Geschäftsführer bei AbbVie Deutschland für den Bereich Arzneimittelherstellung und -distribution. Das teilte das Pharmaunternehmen am Mittwoch mit. Der promovierte Apotheker folgt auf Thomas Scheidmeir, der Ende März nach mehr als 35 Jahren bei AbbVie (zuvor Abbott und Knoll) in den Ruhestand gegangen ist. Maurer übernimmt die Geschäftsführung zusätzlich zu seiner Rolle als Standortleiter des Ludwigshafener Produktionsstandorts.

Auch gibt es einen Wechsel im Bereich „Forschung und Entwicklung“: Hendrik von Büren ist seit dem 21. März neuer Geschäftsführer und tritt die Nachfolge von Stefan Simianer an, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen hat. Der promovierte Pharmazeut übernimmt die Funktion zu seiner Rolle als Leiter der Präklinischen Entwicklung. Gemeinsam mit Olaf Weppner, der am deutschen Hauptsitz in Wiesbaden als Geschäftsführer den Bereich Marketing und Vertrieb leitet, werden von Büren und Maurer die deutsche Landesorganisation von AbbVie vom Ludwigshafener Standort aus führen. mica

