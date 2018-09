Neue Stellen entstehen

Ehningen.Roboter und Computer werden nach Einschätzung des obersten IBM-Digitalstrategen auf lange Sicht nicht die Kontrolle übernehmen. „Sie werden keine autonomen Entscheidungen treffen“, sagte IBM-Manager Bob Lord. „Mit Blick auf Künstliche Intelligenz (KI) sind wir weit von dem entfernt, was wir in Hollywood vorgespielt bekommen.“

Studien gehen längst davon aus, dass die Angst, Computer und Roboter würden Millionen von Jobs kosten, unbegründet ist. Eine Studie des Weltwirtschaftsforums kam jüngst zu dem Schluss, dass zwar Jobs verschwinden, die Roboter-Revolution aber netto 58 Millionen neue Arbeitsplätze in den kommenden fünf Jahren schaffen wird.

„Ich verstehe die Angst“, sagte Lord. „Aber wer sich mit KI auseinandersetzt, der wird sie beherrschen, nicht umgekehrt.“ In Personalabteilungen etwa müssten künftig die Mitarbeiter keine Stapel von Bewerbungen mehr sichten. „Das macht die Software“, so Lord. „Aber die Mitarbeiter entscheiden, wer eingestellt wird.“ Das gleiche gelte für Ärzte: Die Software gehe für sie durch Studien, aber sie fällten am Ende die Entscheidung. dpa (BILD: dpa)

