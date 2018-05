Neue US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium aus EU-Ländern

Anzeige

Die USA stellten als Alternative für die Zölle Ausfuhrobergrenzen zur Debatte. Dies hätte nach Berechnungen des US-Handelsministerium den gleichen Effekt auf die angestrebte höhere Auslastung der US-Stahlindustrie wie die Strafzölle.

Bis zuletzt war um einen Kompromiss gerungen worden. Doch auch ein Krisengespräch zwischen EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström und Ross am Rande einer Konferenz der Industrieländerorganisation OECD in Paris brachte am Mittwoch keinen Durchbruch.

Die EU wird nun ihrerseits mit Vergeltungszöllen reagieren. Das kündigte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in Brüssel an. Als mögliche US-Produkte gelten zum Beispiel Motorräder, Whiskey, Jeans, Erdnussbutter oder Tabakprodukte. Auch amerikanische Stahlerzeugnisse, Schiffe und Boote wären betroffen. Der geplante Zusatzzollsatz auf all diese Produkte würde 25 Prozent betragen.

Die Einführung könnte allerdings nicht sofort, sondern frühestens zum 20. Juni erfolgen. Das liegt daran, dass die EU ihr Vorhaben erst am 18. Mai bei der Welthandelsorganisation WTO angemeldet hat. Wenn sie sich an die Regeln halten will, muss sie danach eine 30-Tages-Frist abwarten.

Ross warnte die Europäer vor einer Eskalation, falls sie mit Vergeltungszöllen antworten. US-Präsident Donald Trump hatte in der Vergangenheit Einfuhrzölle von bis zu 25 Prozent auf Autos ins Spiel gebracht.

EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström sagte: «Wir haben alles versucht, um dieses Ergebnis zu verhindern.» Nun müsse es aber eine angemessene Reaktion geben. Zum Kurs der USA sagte sie: «Das ist nicht die Art und Weise, wie man Geschäfte macht - vor allem nicht mit langjährigen Partnern, Freunden und Alliierten.»