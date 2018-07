Anzeige

Ludwigshafen.Wechsel an der Spitze des Dämmstoffspezialisten Saint-Gobain Isover G+H in Ludwigshafen: Stephan Kranz (48, Bild) löst Michael Wörtler zum 1. September als Vorstandschef ab. Nach Unternehmensangaben ist Kranz seit 1999 im Konzern. Zuletzt stand er an der Spitze der Saint-Gobain Autoglas GmbH. Wörtler war 15 Jahre Vorstandsvorsitzender von Isover. Den Bereich Bauprodukte der Gruppe für Deutschland und Österreich verantwortet er weiter. tat (Bild: Isover)