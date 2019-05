Neuer Chef, neue Struktur, viele Baustellen

Berlin/Mannheim.. Die Ära endet mit einem Lächeln und einer kleinen Verbeugung. Nach mehr als 13 Jahren an der Spitze hat sich Dieter Zetsche als Vorstandschef bei Daimler verabschiedet. Unter Führung des 49 Jahre alten Schweden Ola Källenius (kleines Bild) geht der Stuttgarter Autohersteller nun in das „Projekt Zukunft“, einen umfassenden Konzernumbau, der Daimler in der sich wandelnden Branche schneller und flexibler machen soll.

Zum Abschied betonte Zetsche noch einmal die Notwendigkeit eines strikten Sparkurses. „Alles steht auf dem Prüfstand“, sagte der 66-Jährige bei der Hauptversammlung in Berlin. Zetsche hatte schon im Februar „Gegenmaßnahmen“ angekündigt, nachdem der Konzern für 2018 einen herben Gewinneinbruch vermeldet hatte.

Wie die genau aussehen werden, erläuterte er auch am Mittwoch nicht. Nur so viel: Im gesamten Unternehmen müssten Kosten sinken und die Effizienz steigen. Details wird Källenius irgendwann vorlegen müssen, der bislang Entwicklungschef bei Daimler war. Seine Amtszeit sollte offiziell mit dem Ende der Hauptversammlung am Abend beginnen.

Horner: „Belegschaft mitnehmen“

„Was immer auch der neue Daimler-Chef in die Wege leitet, er muss es mit Klarheit und Transparenz tun – und vor allem die Belegschaft mitnehmen“, sagt der Mannheimer Betriebsratschef Joachim Horner. Konzernumbau, neue Strukturen, E-Mobilität: Ola Källenius werde Lösungen für viele Herausforderungen finden müssen. „Aber sie müssen auch tragfähig für die Mitarbeiter sein“, sagt Horner. Gerade Mannheim habe schon viele Hochs und Tiefs, viele Veränderungen erlebt. „Wir haben bewiesen, dass wir das können, aber wir wollen in die Entscheidungen miteinbezogen werden.“ In Mannheim stellt Daimler Busse und Lkw-Motoren her. Källenius habe sich vor Kurzem auch schon die beiden Werke angeschaut, so Horner.

Die weltweiten Handelskonflikte, teure Diesel-Rückrufe und Probleme bei der Umstellung auf den neuen Abgasteststandard WLTP hatten 2018 dafür gesorgt, dass Daimler mehr als ein Viertel seines Gewinns einbüßte. Allein das Diesel-Thema habe 2018 einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag gekostet, sagte der ebenfalls scheidende Finanzchef Bodo Uebber. Am Ende waren unter dem Strich immer noch fast 7,6 Milliarden Euro geblieben. Auch der Start ins Jahr 2019 verlief eher schleppend.

Daimler investiert zurzeit Milliarden in die Elektromobilität. In Mannheim wird der E-Bus Citaro gebaut. Das erste reine E-Auto ist gerade auf den Markt gekommen, bis 2022 soll jeder Mercedes zumindest teilweise auch mit Strom fahren.

Bis 2040 will Daimler die gesamte Neuwagen-Flotte CO2-neutral machen. be/dpa (Bild: dpa)

