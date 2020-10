Neuer Rekord bei Solarstrom-Erzeugung

München.In Deutschland ist seit Jahresbeginn schon mehr Strom mit Sonnenenergie erzeugt worden als im gesamten Vorjahr. Nach Berechnungen des Energiekonzerns Eon speisten Solaranlagen 2020 bislang rund 43 Milliarden Kilowattstunden Strom ins Netz ein. Das seien etwa eine Milliarde Kilowattstunden mehr als im gesamten Jahr 2019. Auch die gesamte Ökostromproduktion in Deutschland ist laut Eon auf Rekordkurs. Seit Januar hätten erneuerbare Energiequellen rund 195 Milliarden Kilowattstunden Strom geliefert. Im vergangenen Jahr seien es bis Ende Oktober 187 Milliarden Kilowattstunden gewesen. Mit dem bislang in diesem Jahr erzeugten Solarstrom ließe sich Eon zufolge rein rechnerisch annähernd zwei Mal der jährliche Strombedarf sämtlicher Privathaushalte in Deutschland decken. dpa (BILD: dpa)

