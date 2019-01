Neues Leben für GE-Gelände

Mannheim. In das Gelände von General Electric (GE) in Mannheim soll schon bald neues Leben einziehen. Ein Sprecher des amerikanischen Konzerns bestätigte am Montag, dass man für das teilweise leerstehende Werk einen Investor gefunden habe. Ein Kaufvertrag sei unmittelbar vor Weihnachten unterzeichnet worden. Seither laufe die zweimonatige Frist, innerhalb der die Stadt Mannheim ihr

...