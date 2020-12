Neues Portal am Start

Stuttgart/Mannheim.Ab sofort ist das neue Internetportal der baden-württembergischen Industrie- und Handelskammern (IHK) erreichbar. Mitgliedsunternehmen sollen von gebündelten digitalen Antragsmöglichkeiten und einer verbesserten Übersicht zu Leistungen der Kammern profitieren. „Wir haben uns das Jahresende bewusst als Ziel gesetzt, um voranzugehen in Baden-Württemberg und die IHK-Organisation so rasch wie möglich einheitlich und modern zu präsentieren“, erklärte Steffen Auer, Präsident der im Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertag in Digitalisierungsfragen federführenden IHK Südlicher Oberrhein, laut Mitteilung.

„Chance zur Digitalisierung“

Auf der Startseite des Portals lässt sich auf einer Baden-Württemberg-Karte die jeweilige Kammer anklicken, also beispielsweise Rhein-Neckar oder Heilbronn-Franken. Anschließend stehen Formulare samt Ansprechpartner zur Auswahl – etwa zu dualer Ausbildung oder internationalem Warenverkehr. Nun seien Online-Beantragungen für zentrale Services der Industrie- und Handelskammern möglich, sagte Auer weiter. Nur in „speziellen Fällen“ müssten noch Nachweise in Papierform eingereicht werden.

Die Corona-Krise hat die Entwicklung des Portals in den vergangenen Monaten offenbar erschwert. „Die Pandemie hat viele Personalressourcen gebunden, gerade beispielsweise im Rahmen der Soforthilfe für Unternehmen und Solo-Selbstständige im ersten Lockdown“, erklärte Auer. „Deshalb sind wir froh und stolz, diese Chance zur weiteren Digitalisierung genutzt und den wichtigen Schritt jetzt geschafft zu haben.“ jung

