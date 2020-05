Neun Milliarden für die Lufthansa

Frankfurt.Der Bund wird der Lufthansa mit rund neun Milliarden Euro unter die Arme greifen. Dies beschloss der Ausschuss des wegen der Corona-Pandemie eingerichteten Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) am Montag nach wochenlangen Verhandlungen mit der schwer angeschlagenen Airline. Der Bund erwirbt danach eine stille Beteiligung in Höhe von 4,7 Milliarden Euro. Dazu übernimmt er für 300 Millionen Euro ein Aktienpaket von 20 Prozent.

Eine weitere stille Beteiligung beläuft sich auf rund eine Milliarde Euro, die bei einer drohenden Übernahme der Lufthansa in Aktien gewandelt werden kann, womit der Bund eine Sperrminorität besäße. Bis Ende 2023 soll der WSF sein Aktienpaket wieder zum Marktpreis verkaufen. Schließlich steuert die Staatsbank KfW einen Kredit in Höhe von drei Milliarden Euro bei, an dem sich private Banken mit 600 Millionen Euro beteiligen. Der Bund erhält zwei Sitze im Aufsichtsrat der Airline. Sie sollen von unabhängigen Experten übernommen werden.

Umweltauflagen gestellt

Dem Paket muss der Aufsichtsrat der Lufthansa zustimmen. Danach muss die Staatshilfe von der Europäischen Kommission genehmigt werden. Zudem muss eine außerordentliche Hauptversammlung der Airline der notwendigen Kapitalerhöhung zustimmen.

Zuletzt war um das Paket hart gerungen worden. Die Lufthansa verpflichtet sich zur Einhaltung von Nachhaltigkeitszielen und damit unter anderem zur Anschaffung möglichst wenig klimaschädlicher Flugzeuge. Zudem muss sie auf die Ausschüttung von Dividenden verzichten, die Gehälter des Vorstandes werden begrenzt. „Das Unternehmen war vor der Corona-Pandemie operativ gesund und profitabel und hat eine gute Zukunftsperspektive, ist aber durch die Corona-Krise in eine existenzielle Notlage geraten“, begründen Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) die Staatshilfe.

Möglicherweise droht aber eine Zerreißprobe mit Brüssel. Medienberichten zufolge will die EU-Kommission die Genehmigung der Staatshilfe von der Abgabe von Start- und Landerechten der Lufthansa in Frankfurt und München an Wettbewerber abhängig machen. Das wiederum will Kanzlerin Angela Merkel (CDU) nicht akzeptieren und habe im Präsidium der Partei von einem „harten Kampf“ um mögliche Auflagen gesprochen. Altmaier zufolge muss die Lufthansa die Staatshilfe erst dann zurückzahlen, wenn sie wieder Gewinne einfliegt.

