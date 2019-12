„Nicht 100 Jahre auf uns verlassen“

Stuttgart.Angesichts des Umbruchs in der Automobilindustrie mit Auswirkungen auch auf Hersteller und Zulieferer im Südwesten empfiehlt Daimler-Personalvorstand Wilfried Porth (Bild), Baden-Württemberg solle sich nicht nur auf diesen Industriezweig verlassen.

„Klar ist, dass Baden-Württemberg sicher gut beraten wäre, sich nicht die nächsten 100 Jahre nur auf die Automobilindustrie zu verlassen, was Wohlstand und industrielle Wertschöpfung angeht“, sagte Porth. Welche Firmen am Ende des Transformationsprozesses besser oder schlechter dastünden „wird sich in den nächsten Jahren herauskristallisieren.“ Im Südwesten hängen bis zu 800 000 Jobs am Automotive-Bereich. dpa (BILD: dpa)

