„Nicht alles auf Staat abwälzen“

Wiesloch.MLP-Vorstandsvorsitzender Uwe Schroeder-Wildberg (Bild) hat an die Politik appelliert, den Kurs wohlüberlegter Lockerungen in der Corona-Pandemie fortzusetzen und – falls nötig – weitere Maßnahmen gezielt und keinesfalls pauschal einzusetzen. „Das ist für unsere Wirtschaft existenziell“, sagte er auf einer Telefonkonferenz zum ersten Halbjahr. Durch den Lockdown im Frühjahr sei die tiefste Rezession der Nachkriegsgeschichte entstanden. Damit die Wirtschaft wieder dauerhaft wachse, brauche es ein hohes Maß an Geduld und Selbstdisziplin in der Bevölkerung sowie einen Staat, der sich handlungsfähig zeige, erklärte Schroeder-Wildberg. „Zugleich sind in unserer Gesellschaft mehr denn je Leistungsbereitschaft, Innovationsgeist und unternehmerisches Denken gefragt – wirtschaftliche Verantwortung allein auf den Staat abzuwälzen, ist deutlich zu kurz gesprungen.“

Starkes erstes Halbjahr

Der Wieslocher Finanzdienstleister bestätigte am Donnerstag die vorläufigen Zahlen von Ende Juli. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) lag im ersten Halbjahr bei rund 19 Millionen nach gut zwölf Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Die Gesamterlöse erreichten einen neuen Höchstwert von 359 Millionen Euro. Einen wichtigen Beitrag leisteten das Vermögensmanagement und die Sachversicherung. Den größten Zuwachs verzeichnete MLP in der Immobilienvermittlung – die Umsätze verdoppelten sich nahezu. Durch die Corona-Pandemie schwächelte hingegen die betriebliche Altersvorsorge, weil Unternehmen kaum über neue Vorsorgekonzepte entscheiden.

MLP hält an der Prognose für das Gesamtjahr fest, auch wenn die Marktbedingungen „herausfordernd“ blieben. Das Ebit soll zwischen 34 und 42 Millionen Euro liegen; dabei geht das Unternehmen davon aus, das obere Ende der Bandbreite zu erreichen. Am Stammsitz Wiesloch sind derzeit 863 Mitarbeiter beschäftigt. (Bild: MLP SE)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 14.08.2020