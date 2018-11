"Nicht nur auf die Konjunktur hoffen"

Mannheim.Gestern Mittag hat Wolfgang Franz, Vorsitzender des Sachverständigenrats ("Wirtschaftsweise"), Bundeskanzlerin Angela Merkel das neue Gutachten überreicht. Am frühen Nachmittag erzählt er im Gespräch mit dieser Zeitung, was den Wissenschaftlern an der Politik alles nicht passt und was besser zu machen wäre.

Herr Franz, mit den jüngsten Beschlüssen zu Betreuungsgeld, Abschaffung der

...