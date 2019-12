„Nicht vorrätig, nicht lieferbar“

Mannheim.Praktisch jeder Apotheker in Deutschland kann davon berichten: Ein Patient reicht ein Rezept für ein bestimmtes Medikament ein, und auf dem Bildschirm erscheint ein rotes Kreuz – „nicht vorrätig“ oder schlimmer noch: „nicht lieferbar“. Die stockende Versorgung bei gängigen, versorgungsrelevanten Arzneimitteln wird zu einem immer größeren Problem – sowohl für die Patienten als auch für Apotheken. „Die Lage ist in einigen Bereichen katastrophal“, berichtet Fatih Oral, Inhaber der Europa-Apotheke auf den Mannheimer Planken. „Wenn Menschen ihre Impfungen, Blutdruckpräparate oder Schilddrüsenmedikamente nicht bekommen, ist das schon nicht ganz so einfach für uns wie auch für die Patienten.“

Laut der Apothekenvereinigung ABDA hat sich die Zahl der nicht verfügbaren verschreibungspflichtigen Arzneien fast verdoppelt: von 4,7 Millionen Packungen 2017 auf 9,3 Millionen im vergangenen Jahr. Der pharmazeutische Großhändler Phoenix mit Sitz in Mannheim sieht für Lieferengpässe eine Vielzahl an Gründen: „Seit einigen Jahren ist eine Verlagerung der Produktion pharmazeutischer Wirkstoffe in außereuropäische Länder bei gleichzeitiger Konzentration auf wenige Produktionsstätten zu beobachten. Treten dort Schwierigkeiten auf, kann der weltweit wachsende Bedarf nicht bedient werden“, teilt ein Sprecher mit. Und dies würde die komplette Arzneimittellieferkette durcheinanderbringen.

Roche produziert auch im Inland

„Aus unserer Sicht handelt es sich tatsächlich um eine Problematik, die schwerpunktmäßig solche Arzneimittel betrifft, deren Patentschutz ausgelaufen ist“, erklärt eine Sprecherin von Roche. Das Pharmaunternehmen stelle nur Originalpräparate her, Kopien von Arzneimitteln, also Generika oder Biosimilars, produziere es nicht. 90 Prozent aller Roche-Arzneimittel für Deutschland werden in Mannheim, Penzberg, in der Schweiz, in den USA und in Japan hergestellt. „Tatsächlich bedienen wir aus Deutschland heraus viele globale Märkte, darunter beispielsweise auch China.“

Die Situation sieht allerdings für bundesweit agierende pharmazeutische Großhändler wie Phoenix anders aus: Lieferengpässe- oder gar ausfälle bedeuten für sie einen erheblichen Mehraufwand. „Bei sogenannten defekten Artikeln werden beispielsweise die Lagerorte je nach Verfügbarkeit und Nachfrage permanent angepasst, um Zeitverluste bei der Belieferung zu vermeiden“, sagt der Phoenix-Sprecher. Die Großhändler versuchen gegenzusteuern, indem sie durch Verbundlieferungen zwischen ihren Niederlassungen zumindest regional auftretende Lieferengpässe vermeiden. „Unabdingbar ist, dass pharmazeutische Unternehmer ihre Kunden, das heißt auch den pharmazeutischen Großhandel, besser über drohende und existierende Lieferengpässe informieren, damit dieser frühzeitig reagieren und die Apotheken aufklären kann.“

Tatsächlich gibt es keine Pflicht, Arznei-Lieferengpässe zu melden – wohl aber einen Trend zu mehr freiwilligen Angaben. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) hat derzeit knapp 270 Meldungen über Lieferengpässe erfasst, bei rund 103 000 zugelassenen Arzneimitteln in Deutschland. Ohnehin bedeute ein Lieferengpass noch lange kein Versorgungsengpass, „da oftmals alternative Arzneimittel zur Verfügung stehen, durch die die Versorgung der Patienten weiter sichergestellt werden kann“, so ein Sprecher der Behörde.

Bei gemeldeten Lieferengpässen prüfe das BfArM, ob und gegebenenfalls wie viele Alternativpräparate bei Produktionsproblemen verfügbar sind. Davon profitiert auch Fatih Oral. „Natürlich muss man dem Kunden erst einmal klar machen, woher diese Problematiken kommen und dass diese leider nicht kurzfristig gelöst werden“, erklärt der Apotheker. „Wir versuchen zu klären, ob wir das Wunschmedikament zu einem gewissen Termin bekommen können. Falls nicht, muss man in Absprache des behandelnden Therapeuten auf andere Medikamente ausweichen.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 03.12.2019