Niedrigwasser verursacht bei Betrieben höhere Kosten

Duisburg.Unternehmen leiden unter dem Niedrigwasser in deutschen Flüssen. Sie müssen mehr Geld zahlen für die Versorgung ihrer Werke und für den Transport von Gütern. Frachter können nicht mehr so schwer beladen werden wie zuvor, da sie sonst auf dem Untergrund auflaufen könnten. Am Rhein dürften manche Schiffe nur etwa ein Drittel der üblichen Ladung transportieren, sagte Roberto Spranzi von der Deutschen Transport-Genossenschaft Binnenschifffahrt. Die Preise je beladener Tonne hätten sich etwa vervierfacht.

Um die geringere Ladungsmenge auszugleichen, fahren mehr Schiffe auf dem längsten Fluss Deutschlands. „Alles, was schwimmen kann fährt momentan“, sagt Spranzi. Der Industriekonzern Thyssenkrupp musste zusätzliche Schiffe mieten, die zwischen Rotterdam und Duisburg verkehren. Auch der Kölner Spezialchemiehersteller Lanxess nutzt mehr Frachter als sonst. Der Chemiekonzern BASF in Ludwigshafen musste wegen des extremen Niedrigwassers die Produktion drosseln. Im Leverkusener Chempark und beim Chemiekonzern Lanxess werden Lieferungen auf Straße und Schiene umgelagert. Trotz eingeschränkter Schifffahrt am Rhein können die EnBW-Kraftwerks-Standorte an Rhein und Neckar sowohl per Schiff als auch per Bahn mit Kohle beliefert werden, sagte eine Sprecherin. Zudem seien die Kohlelager ausreichend befüllt.

Beim Großkraftwerk Mannheim hieß es: „Unsere Kohlehalden sind so dimensioniert, dass temporäre Engpässe bei der Kohleanlieferung für einen gewissen Zeitraum überbrückt werden können.“ Keine Einschränkungen gibt es laut EnBW beim derzeit einzig laufenden Kernkraftwerk in Philippsburg. Wärme aus dem Kreislaufbetrieb werde über den Kühlturm abgegeben. Nur eine minimale Wassermenge werde aus dem Rhein genommen. „Bei dieser Betriebsweise des Kühlwasserkreislaufs kann es in Abhängigkeit von der Lufttemperatur lediglich zu geringfügigen Einschränkungen bei der Anlagenleistung kommen.“ Der Meiler in Neckarwestheim ist gerade für die Revision abgeschaltet. Doch wegen des Kühlturms im Kreislaufbetrieb hätte der Pegelstand ohnehin keine Auswirkungen. dpa

