Nigeria-Affäre holt Bilfinger vor Gericht ein

Mannheim.Eigentlich liegt die afrikanische Korruptionsaffäre, in die der Industrie-Dienstleister Bilfinger verwickelt war, mehr als ein Jahrzehnt zurück. Gleichwohl blitzt das düstere wie millionenteure Kapitel gestern in einer siebenstündigen Verhandlung vor der 15. Zivilkammer am Mannheimer Landgericht mehrfach auf. Grund: Die britische Firma „Orbis Business Intelligence Ld“, spezialisiert auf investigative Recherchen, klagt gegen Bilfinger und fordert 150 000 Euro für einen erteilten, aber nicht bezahlten Auftrag.

Bei dem Verfahren handelt es sich sozusagen um einen „Testballon“. Wie von den aus Berlin angereisten Anwälten zu erfahren ist, sind ein halbes Dutzend weitere Klagen in Vorbereitung – um insgesamt eine Million Euro. Exemplarisch ist der Auftrag „Monarch“ für Untersuchungen in Nigeria ausgewählt worden. Wie mehrfach berichtet, sollen Mitarbeiter des Konzerns in Zusammenhang mit einem Pipelineprojekt an Schmiergeldzahlungen beteiligt gewesen sein. Als US-Behörden davon erfuhren, drohten sie mit Strafverfolgung, sollte Bilfinger keinen umfänglichen Anti-Korruptionsschutz aufbauen.

Heikle Fragen

Bei dem Prozess gilt es, die heikle Frage zu klären: Wer hat 2016 bei Bilfinger den Nigeria-Rechercheauftrag an Orbis mit welchen Vertragsbedingungen vergeben? Axel Salzmann, damals Finanzchef, kann sich nicht mehr so genau an einzelne Vorgänge erinnern – was die Vorsitzende Richterin erstaunt: Schließlich habe die Affäre den Konzern in eine schlagzeilenträchtige Krise gestürzt. Mit mehr Details wartet der frühere Leiter der Revision, Uwe Misch, auf. Da Bilfinger kein spezielles Team für aufklärende Untersuchungen bei weltweiten Töchtern hatte, sei man auf externe Ermittler angewiesen gewesen. Der Zeuge erläutert, dass angesichts der hohen Dringlichkeitsstufe „in Absprache mit ganz oben“ auf sonst übliche Ausschreibungen verzichtet wurde – allerdings sei klar gewesen: „Eine schriftliche Vertragsform muss nachgeholt werden.“

70 bis 80 Verdachtsfälle unterschiedlicher Brisanz habe sie 2016 bei Bilfinger vorgefunden, erklärt die einstige Chefermittlerin Marie Alexandra von Sachsen-Meiningen bei ihrer einstündigen Befragung. „Meine Situation glich einer Notaufnahme.“ Sie habe sich um Fälle mit besonderem Bedrohungspotenzial für das Unternehmen gekümmert – so auch um die Nigeria-Vorwürfe, die „vor sich hin moderten“. Die Zeugin bescheinigt Orbis, in dem schwierigen Umfeld des westafrikanischen Staates hervorragende Recherchearbeit geleistet zu haben. Die Orbis-Berichte hätten als Arbeitsnachweis gegolten.

Bilfinger verlangt jedoch dokumentierte Leistungen und weigert sich, pauschale Monatsrechnungen zu bezahlen. Ob die Vergabe von Rechercheaufträgen korrekt zugegangen ist, spielt auch in einem anderen Prozess eine zentrale Rolle. Die im Frühjahr 2017 entlassene Bilfinger-Ermittlerin hat zwar gegen ihre Kündigung in erster Instanz obsiegt, inzwischen ist freilich ein Berufungsverfahren am Mannheimer Landesarbeitsgericht anhängig.

Orbis mit Sitz in London will sein weiteres Vorgehen zu noch offenen Bilfinger-Rechnungen bei anderen Auslandsprojekten vom Urteil am 18. Juli abhängig machen.

