Noch stärkeres Wachstum erwartet

Wiesbaden/München.Die deutsche Wirtschaft legt, angetrieben vom weltweiten Konjunkturaufschwung und der Kauflust der Verbraucher; Ökonomen zufolge in diesem Jahr noch einmal eine Schippe drauf. Die „Wirtschaftsweisen“ und mehrere Forschungsinstitute rechnen 2018 mit einem etwas stärkeren Wachstum, als zunächst angenommen. Löhne und Gehälter dürften so kräftig steigen wie seit langem nicht mehr. Allerdings stößt der Aufschwung auch wegen des Arbeitskräftemangels zunehmend an seine Grenzen, warnten die Experten. 2019 erwarten sie ein etwas geringeres Wachstumstempo. Sorgen bereitet der drohende Handelskonflikt mit den USA. Die „Wirtschaftsweisen“ erwarten einen Anstieg des realen Bruttoinlandsproduktes (BIP) von 2,3 Prozent in diesem Jahr. dpa