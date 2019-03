Noch zwei Bieter für Speyer PFW Aerospace

Speyer.Im Poker um den Flugzeug-Zulieferer PFW Aerospace in Speyer steht eine Entscheidung offenbar unmittelbar bevor. Nach Informationen dieser Zeitung sind nur noch zwei Interessenten übrig geblieben, von denen einer in Kürze den Zuschlag erhalten dürfte. Im Rennen ist noch die türkische Turkish Aerospace Industries (TAI) mit Sitz in Ankara, die zu den Großen der Branche zählt und verschiedene Leistungen in der Forschung, Konstruktion, Entwicklung, Produktion und Montage von Systemen für die Luft- und Raumfahrt erbringt.

Nummer 2 ist der französische Hutchinson-Konzern, ebenfalls ein großer Zulieferer der Luftfahrtbranche, unter anderem verkaufen die Franzosen Dichtungen und Dämmmaterialien für die Flugzeugkabinen und das Cockpit, Lager für die Triebwerke sowie diverse Luft- und Wasserleitungen.

1700 Mitarbeiter in der Domstadt

Derzeit gehört PFW noch mehrheitlich zum Airbus-Konzern. Der Flugzeugbauer hatte den Zulieferer 2011 übernommen, weil die Speyerer in Zahlungsschwierigkeiten geraten waren. Einen Ausfall ihres wichtigen Lieferanten wollte Airbus damals nicht riskieren. PFW beschäftigt in Speyer etwa 1700 Mitarbeiter und gilt als einer der wichtigsten Zulieferer der Luftfahrtbranche. Spezialisiert ist das Unternehmen auf Rohrleitungssysteme für Kerosin, Wasser oder Luft. Die Anforderungen daran sind hoch, unter anderem wegen der extremen Temperatur-Unterschiede am Boden und in der Luft. Zudem müssten die Leitungen sehr flexibel sein, vor allem wenn sie innerhalb der Tragflächen verlegt werden, die sich während eines Fluges erheblich verbiegen können.

Allerdings hatte Airbus stets betont, dass PFW Aerospace nicht dauerhaft Teil des Konzerns bleiben werde. Verkaufsversuche scheiterten bislang allerdings am Preis oder an internen Unstimmigkeiten. Den laufenden Verkaufsprozess hatte PFW zwar grundsätzlich bestätigt, allerdings keine Einzelheiten zu Interessenten genannt. Insgesamt stehen die Speyerer einem Verkauf offen gegenüber. Dieser biete mit Blick auf die Geschäftsbeziehungen zu Airbus-Konkurrenten wie Boeing oder die chinesische Comac auch neue Chancen, hatte PFW-Geschäftsführer Jordi Boto gesagt. Diese seien bei der Zusammenarbeit mit Zulieferern, die unter der Kontrolle von Airbus stehen, naturgemäß vorsichtig.

Günter Hoetzl, Geschäftsführer der IG Metall Ludwigshafen-Frankenthal, erinnerte gestern daran, dass bei einem Verkauf die Interessen der Beschäftigten gewahrt bleiben müssten, und hofft auf entsprechende Zusagen des künftigen Eigentümers.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 29.03.2019