Notenbankchef vor dem Aus

Riga.Wegen Korruptionsvorwürfen scheinen die Tage von Lettlands Zentralbankchef Ilmars Rimsevics (Bild) an der Spitze des Instituts gezählt. Ministerpräsident Maris Kucinskis kündigte gestern nach einer Sondersitzung der Regierung in Riga ein Amtsausübungsverbot gegen Rimsevics an und forderte den 52-jährigen Notenbankchef zum Rücktritt auf.

Rimsevics soll mindestens 100 000 Euro Bestechungsgeld verlangt und angenommen haben, wie die Anti-Korruptionsbehörde KNAB mitteilte. Weitere Details nannte die Behörde zunächst nicht. Zudem werde gegen eine Privatperson ermittelt. Den Ermittlern zufolge steht der Fall mit keinem in Lettland aktiven Geldinstitut in Verbindung. Rimsevics war am Wochenende vorübergehend festgenommen worden.

Ermittler hatten zuvor Medienberichten zufolge die Privatwohnung und das Büro des Zentralbankchefs durchsucht. Nach Angaben seines Anwalts sei für Rimsevics eine Kaution von 100 000 Euro festgesetzt worden. Ein „guter Freund“ habe die Summe bereits in die Staatskasse einbezahlt, sagte der Anwalt der Agentur Leta. Er gehe davon aus, dass Rimsevics vorläufig freigelassen werde.