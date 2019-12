Nur noch halb so viel Kabeljau erlaubt

Brüssel/Hamburg.Bei Kabeljau und Seelachs müssen deutsche Nordsee-Fischer kommendes Jahr mit deutlich kleineren Fangmengen auskommen. Die EU-Fischereiminister einigten sich am Mittwoch in Brüssel über die Fangquoten in Nordsee und Nordostatlantik für 2020. Bei anderen wichtigen Arten wie Makrele und Schellfisch ist hingegen ein deutliches Plus vorgesehen.

Die EU-Kommission sieht mit der Einigung Nachhaltigkeitsziele erreicht. Auch die deutschen Fischer und die Bundesregierung sind zufrieden. Umweltschützer kritisieren dagegen, die Bestände würden weiter überfischt.

41 Prozent mehr Makrelen

Bei dem beliebten Speisefisch Kabeljau ist eine Reduzierung der erlaubten Fangmenge um 50 Prozent vorgesehen. Auf Deutschland kommen dann noch rund 1600 Tonnen. Beim Seelachs ist ein Minus von 15 Prozent geplant (rund 8300 Tonnen). Der Makrelen-Fang kann deutlich um 41 Prozent ausgeweitet werden mit 23 400 Tonnen für Deutschland. „Die deutsche Fischerei wird mit diesen Quoten gut leben können“, sagte Sprecher Claus Ubl vom Deutschen Fischerei-Verband in Hamburg. Der Rückgang beim Seelachs werde den Betrieben zwar weh tun. „Aber das ist die natürliche Schwankung, damit muss man als Fischer leben.“

Umkämpft war die Entscheidung zum Kabeljau. Das zuständige wissenschaftliche Gremium, der Rat für Internationale Meeresforschung, hatte empfohlen, den Fang um 61 Prozent zu reduzieren. Die EU stimmte sich aber für die Nordsee mit Norwegen ab, das den Kabeljau-Fang nur um 30 Prozent vermindern wollte. Brüssel und Oslo beschlossen schließlich 50 Prozent. „Die EU ist wieder nicht den wissenschaftlichen Empfehlungen gefolgt“, sagte Katja Hockun von der Deutschen Umwelthilfe. Gerade der Beifang von Kabeljau sei problematisch. Beim Schleppfang auf Fischarten wie Scholle gerate viel mehr Kabeljau ins Netz, als hinterher angelandet werde. Das vereinbarte Level werde die Erholung der Bestände nicht verhindern, betonte EU-Fischereikommissar Virginijus Sinkevicius. dpa

