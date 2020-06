Ochsner führt deutsche ABB

Markus Ochsner (57) sitzt seit 2010 im Vorstand der deutschen ABB. © ABB

Mannheim.Finanzvorstand Markus Ochsner ist vom Aufsichtsrat der deutschen ABB-Landesgesellschaft zum neuen Vorstandsvorsitzenden bestellt worden. Der 57-Jährige tritt damit zum Beginn des kommenden Jahres die Nachfolge von Hans-Georg Krabbe an. Krabbe wird zum 31. Dezember dieses Jahres bei ABB ausscheiden. „Die mehrmonatige Übergangsphase sorgt für Kontinuität bei ABB Deutschland“, teilte das Unternehmen am Montag mit. Sitz der Landesgesellschaft ist Mannheim.

Ochsner studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim und hat einen Abschluss als Diplom-Kaufmann. Seine Karriere bei ABB startete er 1989 als Controller in einem Tochterunternehmen in Italien. Nach einer Trainee-Ausbildung bei unterschiedlichen ABB-Gesellschaften und verschiedenen Positionen im Controlling, arbeitete er von Januar 1999 bis Oktober 2000 als kaufmännischer Geschäftsführer für das Heidelberger Unternehmen ABB Schalt- und Steuerungstechnik GmbH. 2009 wurde ihm die weltweite Verantwortung für die Produktgruppe „Niederspannungs-Energieverteiler“ übertragen. Seit September 2010 gehört Ochsner dem Vorstand an. fas

