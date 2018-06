OECD drängt Deutschland zu mehr Investitionen

Anzeige

Die OECD rechnet, wie bereits Ende Mai mitgeteilt, für Deutschland in diesem und im kommenden Jahr mit einem Wirtschaftswachstum von jeweils 2,1 Prozent. Gurría würdigte Deutschland außerdem zugleich als „Bollwerk“ zur Verteidigung von multilateralen Organisationen. Hintergrund ist der Handelskonflikt zwischen den USA und der EU.

Chancen für Frauen erhöhen

Die OECD sieht dennoch in zentralen Feldern Handlungsbedarf. So müsse Deutschland mehr tun, um Frauen bessere berufliche Entwicklungschancen zu eröffnen. Damit ließe sich die Produktivität insgesamt erhöhen und das Armutsrisiko verringern. Das Bildungsniveau der Frauen entspreche weitgehend dem der Männer. Ihre Kompetenzen aber würden weniger genutzt, weil sie häufig in Teilzeit arbeiteten. Deswegen müsse etwa die Ganztags-Kinderbetreuung ausgebaut werden.

Auch in der Klimapolitik seien mehr Anstrengungen notwendig. Die Emissionen klimaschädlicher Treibhausgase beim Verkehr hätten zugenommen, das sei ein „wunder Punkt“ in der Klimapolitik. Im Verkehrssektor fehle es an einer übergeordneten Politikstrategie. Deutschland droht sein nationales Klimaziel 2020 zu verfehlen. Die OECD empfiehlt zum Beispiel, die E-Mobilität sowie Carsharing-Angebote (Autoteilen) auszubauen. OECD-Generalsekretär Gurría nannte Abgas-Vorwürfe gegen deutsche Autohersteller „extrem unglücklich“. Dies koste die Branche Milliarden, sagte Gurría mit Blick etwa auf hohe Strafzahlungen von VW in den USA. Insgesamt aber sei die deutsche Autoindustrie gut aufgestellt.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sagte, die Bundesregierung sehe sich durch den Bericht in ihrer Politik bestätigt: „Die wirtschaftliche Lage ist gut.“ Im Koalitionsvertrag würden viele OECD-Empfehlungen aufgegriffen, etwa die geplante „Offensive“ für Bildung, Forschung und Digitalisierung. dpa

