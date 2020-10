Ökonomen talken im Live-Stream

Mannheim.. Die hohen Infektionszahlen in Mannheim zwingen auch das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) zur Improvisation. Der Auftakt der neuen Veranstaltungsreihe „#ZEWBookTalk“ am Montagabend wäre natürlich mit einem Publikum vor Ort charmanter gewesen. Und der Präsident des Münchner Ifo-Instituts, Clemens Fuest, wäre als erster Gast natürlich gerne nach Mannheim gekommen, um mit seinen früheren Kollegen einen netten Abend zu verbringen. Fuest war ja vor seinem Wechsel im April 2016 nach Bayern knapp zweieinhalb Jahre Präsident am ZEW. „Schade, dass du nur digital da sein kannst“, bedauerte Achim Wambach, sein Nachfolger am ZEW.

„Wie wir unsere Wirtschaft retten“

Gastgeber Wambach will in loser Folge prominente Ökonomen aus dem In- und Ausland einladen, die in Mannheim ihre neuen Bücher vorstellen und anschließend mit ihm über die Thesen diskutieren. „Wie wir unsere Wirtschaft retten“, heißt Fuests Werk, das mitten in der Coronakrise geschrieben wurde und im Juli erschienen ist. Wenn sich Ökonomen mit Krisen beschäftigen, die noch nicht abgeschlossen sind, ist das Risiko groß, dass manche ihrer Thesen von der Entwicklung überholt werden. „Mir fällt keine Passage ein, die ich zurücknehmen müsste“, antwortete Fuest auf eine entsprechende Frage Wambachs.

Geirrt hat sich Fuest, wenn man das so überhaupt sagen kann, nur in einem Punkt: In seinem Buch beschäftigt er sich mit dem Corona-Schock, dem Shutdown und der Erholung. Wambach: „Jetzt ist leider die Gefahr groß, das wir wieder in eine Shutdown-Phase geraten könnten.“ Fuest und Wambach malten gleichwohl keine Katastrophen-Szenarien an die Wand.

Natürlich kann ein Live-Stream eine „echte“ Veranstaltung nicht ersetzen. Die Zahl der Zuschauer, die den Ökonomen zuhörten, ging gegen Ende merklich zurück. Das passiert in der analogen Welt des ZEW natürlich nicht. Denn die Leute diskutieren dann ja im Foyer weiter.

