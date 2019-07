„Ökostrom bringt relativ wenig“

Mannheim/Düsseldorf.Die Klimaschutzdebatte hat Folgen: Die Nachfrage nach Ökostrom steigt wieder, teilte unlängst das Heidelberger Vergleichsportal Verivox mit. 58 Prozent der Kunden, die im Juni über das Internetportal einen neuen Stromvertrag abgeschlossen haben, haben sich für einen „grünen“ Tarif entschieden. Vor einem Jahr waren es 33 Prozent gewesen. Doch Verbraucherschützer begegnen dem Trend skeptisch. Dazu die wichtigsten Fragen und Antworten:

Wie ist die Nachfrage bei den regionalen Versorgern?

Auch deren Kunden entscheiden sich zunehmend wieder für Ökostrom, bestätigt die Mannheimer MVV Energie, ohne Zahlen nennen zu wollen. Die Heidelberger Stadtwerke verzeichneten bei den Ökostrom-Tarifen 2018 im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung um 25 Prozent. Bei den Pfalzwerken in Ludwigshafen liegt der Zuwachs bei drei Prozent. Die Darmstädter Entega AG hat im laufenden Jahr bereits mehr als 30 000 Ökostrom-Kunden hinzugewonnen und beliefert nun mehr als 700 000 Haushalte damit.

Wie funktioniert das mit dem Ökostrom genau?

Das ist gar nicht so einfach. Denn rein physisch gesehen bekommt jeder Verbraucher in Deutschland den gleichen Strom: Es gibt nämlich nur ein Netz, das nicht nach Öko- oder klassischem Strom unterscheidet.

Ist das mit dem „grünen“ Strom dann Schwindel?

Nein, es ist ein Tauschgeschäft, das auf Zertifikaten basiert. Produzenten von klimafreundlichem Strom wie etwa aus Solar-, Wind- oder Wasserkraft dürfen diese ausstellen. Sie bescheinigen, dass eine gewisse Menge an „grünem“ Strom hergestellt wurde. Energieversorger, die ihren Kunden Ökostrom anbieten wollen, müssen die Zertifikate kaufen. Und zwar so viele, wie sie Ökostrom absetzen. Damit ist in der Theorie sichergestellt, dass das Versprechen vom „sauberen“ Strom eingehalten wird.

Was bemängeln Verbraucherschützer daran?

Sie kritisieren hauptsächlich, dass die Energiewende durch die Ökostrom-Tarife kaum vorangebracht wird. Denn der Umbau der Energiewirtschaft in Deutschland ist politisch bereits beschlossene Sache. Das wirksamste Instrument dabei ist die sogenannte Erneuerbare-Energien-Umlage (EEG). Jeder Verbraucher bezahlt diesen Zuschlag von aktuell rund 6,40 Cent je Kilowattstunde – ob er Ökostrom bezieht oder nicht. Mit diesem Geld wird der Ausbau der erneuerbaren Energien gefördert. Das funktioniert so gut, dass hierzulande bereits etwa 40 Prozent des Stroms aus regenerativen Quellen stammen. Die Crux dabei: Für diesen dürfen in der Regel keine Ökostrom-Zertifikate ausgestellt werden.

Warum gibt es für EEG-Strom kein Ökostrom-Zertifikat?

Weil niemand doppelt gefördert werden soll. Wer also von der EEG-Umlage profitiert, darf keine Ökostrom-Zertifikate mehr ausstellen. Das bedeutet, dass diese nach Angaben von Verbraucherschützern fast ausschließlich aus dem europäischen Ausland stammen, beispielsweise von norwegischen Wasserkraftwerken. Der Strom dort wird aber ohnehin produziert und verkauft, unabhängig davon, wie hoch die Nachfrage nach Ökostrom ist – weil die Anlagen ja bereits existieren. Der Ausbau der regenerativen Energiequellen wird dadurch nicht gefördert. Und so kommt Christina Wallraf von der nordrhein-westfälischen Verbraucherzentrale zu dem Fazit: „Alleine die Wahl eines Ökostrom-Tarifs bringt relativ wenig.“

Was empfehlen Verbraucherschützer dann?

Sie raten Menschen, die die Energiewende unterstützen wollen, einen Tarif zu wählen, der ein Siegel trägt, beispielsweise das ok-Power-Label oder das Grüner-Strom-Label. Diese erhalten Versorger, wenn sie einen zusätzlichen Umweltnutzen garantieren. Etwa, indem sie einen Teil des Erlöses in den Ausbau der erneuerbaren Energien investieren oder andere Energiewende-Aktivitäten unterstützen.

Was kann ich noch tun, um das Klima zu schützen?

„Eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach ist 1000 Mal wertvoller als ein Ökostrom-Tarif“, sagt Verbraucherschützerin Wallraf. Am besten sei jedoch ein anderes Mittel: Strom sparen. Zum Beispiel indem man alte Haushaltsgeräte austauscht: „Die nicht-verbrauchte Kilowattstunde ist die sauberste.“

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.07.2019