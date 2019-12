Ökowende oder nur Marketing?

Dortmund.Kurz vor dem Jahresende erreicht die Klimadiskussion auch den Handel mit Silvesterfeuerwerk. Eine ganze Reihe von Einzelhändlern verzichtet in diesem Jahr erstmals auf das lukrative Geschäft mit Krachern und Raketen, um einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. „Die Knallerei dauert eine Stunde, aber Tierschutz und saubere Luft wollen wir 365 Tage im Jahr. Das passt nicht zusammen“, sagt etwa Uli Budnik. Seine Rewe-Märkte im Dortmunder Süden macht er in diesem Jahr zur böllerfreien Zone.

Vielen Umweltschützern ist die Böllerei an Silvester schon seit Jahren ein Dorn im Auge, weil sie Feinstaub verursache und gefährlich für Kinder und Tiere sei. „Wir hoffen, dass ein Ruck durch die Gesellschaft geht und die Menschen in diesem Jahr weniger Böller und Raketen kaufen“, sagt der Chef der Deutschen Umwelthilfe Jürgen Resch.

Die Forderung nach einem Böller-Verzicht stößt inzwischen bei immer mehr Händlern auf offene Ohren. Die Baumarktkette Hornbach kündigte an, von 2020 an kein Feuerwerk mehr ins Sortiment zu nehmen. Auch Bauhaus möchte sein Sortiment im nächsten Jahr „komplett überarbeiten“. Einige Kaufleute bei Rewe und Edeka verzichten in diesem Jahr schon auf das Geschäft mit Silvesterböllern.

Nachfrage weiter hoch

Deutschlandweit hat die Branche im vergangenen Jahr rund 133 Millionen Euro Umsatz mit Feuerwerk gemacht und geht von ähnlichen Werten in diesem Jahr aus. Angesichts der Zahl gibt sich der Verband der pyrotechnischen Industrie selbstbewusst. Man habe es mit einer „Scheindebatte“ zu tun. Feuerwerk sei weniger schädlich als oft behauptet. Hornbachs Böller-Boykott nennt der Verband einen „Marketing-Gag“. Von den 33 000 Supermärkten in Deutschland verzichteten ohnehin nur wenige auf den Verkauf.

Auch Branchenkenner Uwe Krüger vom Kölner Institut für Handelsforschung (IFH) geht davon aus, dass die Nachfrage hoch bleibt. So haben Aldi, Lidl, Kaufland und Real angekündigt, an dem Geschäft mit der Knallerei festhalten zu wollen, weil es die Kunden so wünschen. „Solange die großen Discounterketten nicht mitziehen, wird sich wenig tun“, sagt Krüger. Und wenn doch, könnten Böller ohne Sicherheitsabzeichen in den Umlauf kommen, warnt er. „Die Erfahrung zeigt: Je stärker die Kunden eingeschränkt werden, desto eher wandern sie ins Internet ab. Und da gibt es auch gefährliche Waren.“ dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.12.2019