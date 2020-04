Ölstaaten fahren Produktion bis April 2022 zurück

Technische Anlagen auf dem Khurais-Ölfeld bei Riad (Saudi-Arabien). © dpa

Wien.Nach der Einigung der erdölfördernden Länder auf eine radikale Reduzierung der Fördermenge haben die Ölpreise am Montag mit heftigen Schwankungen reagiert. Wie die Opec am Montag mitteilte, werden die Mitglieder des Ölkartells und ihre Partner im Mai und Juni insgesamt 9,7 Millionen Barrel (je 159 Liter) weniger fördern.

Ölmarkt-Analysten gehen davon aus, dass die Ölnachfrage im zweiten Quartal um 15 Millionen Barrel am Tag sinken wird. Auch danach sollen die Förderlimits an die wegen der Corona-Krise eingebrochene Nachfrage angepasst werden. Zwischen Januar 2021 und April 2022 soll die tägliche Produktionskürzung 5,8 Millionen Barrel statt geplanter sechs Millionen Barrel umfassen. Die gesamte Produktionskürzung entspricht rund zehn Prozent der täglichen Ölförderung weltweit.

Die Preise an den Märkten pendelten sich aber schnell wieder auf einem Niveau ein, das sie vor der Einigung hatten. Das Rohöl der Sorte Brent kostete am Montagvormittag 31,17 US-Dollar pro Barrel. In der Spitze war der Preis nach dem Abkommen bis auf 33,24 Dollar gestiegen. Auch der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte WTI fiel wieder zurück – von 24,49 auf 22,81 US-Dollar.

Infolge der Corona-Krise ist die Nachfrage nach Öl eingebrochen und der Ölpreis abgestürzt. Einzelne Teilnehmer der Sitzung äußerten die Hoffnung, dass sich die Ölpreise kurzfristig um 15 Dollar je Fass erholen. In diesem Fall könnte auch der Benzinpreis an den Tankstellen wieder steigen. Ein stabiler Ölpreis gilt auch als wichtig für die Sicherheit der Ölversorgung, die mit immensen Investitionen verbunden ist.

Die Opec ist die 1960 in Wien gegründete Organisation erdölexportierender Länder. Ihr gehören an: Algerien, Angola, Äquatorialguinea, Gabun, Irak, Iran, Republik Kongo, Kuwait, Libyen, Nigeria, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Venezuela. dpa

