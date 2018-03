Ohne Altlasten gelingt Gewinnsprung

Anzeige

Stuttgart.Rechnerisch hat die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) 2017 einen großen Gewinnsprung hingelegt. Das Vorsteuerergebnis der Bank stieg auf 515 Millionen Euro. Im Vorjahr waren das nur 142 Millionen Euro, weil Abschreibungen auf die Tochter Sachsen LB das Ergebnis massiv belastet hatten. Das Fazit von Bankchef Rainer Neske fiel denn auch etwas zurückhaltend aus: „Insgesamt ziehen wir eine positive Bilanz.“

Die LBBW hatte die krisengeschüttelte Sachsen LB vor zehn Jahren übernommen und brauchte in der Finanzkrise bald selbst Hilfe. Im Dezember 2017 hat das Institut die letzten der damals übernommenen Risikopapiere verkauft. Dadurch entfallen die Garantiezahlungen für den Risikoschirm in Höhe von 61 Millionen Euro. Weil der Topf nicht angetastet wurde, können das Land Baden-Württemberg, die Sparkassen und die Stadt Stuttgart aus der Auflösung mit einer Extra-Zahlung von 700 Millionen Euro rechnen.

Der Ende 2016 an die Spitze von Deutschlands größter Landesbank aufgerückte Neske soll das Institut nach den Jahren der Sanierung neu ausrichten. Vor allem das Firmenkundengeschäft will er ausbauen. In diesem Bereich sank das Ergebnis aber, weil für die Neuaufstellung und die Informationstechnik hohe Investitionen notwendig waren. Profitiert hat die LBBW dagegen vom Aktienboom. Der Ertrag aus dem Kapitalmarktgeschäft verdoppelte sich fast auf 194 Millionen Euro.