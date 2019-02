„Ohne Wandel sind wir erledigt“

Daimler-Chef Dieter Zetsche (Bild) hat davor gewarnt, die Folgen des technischen Wandels auszublenden. „Es ist kein Naturgesetz, dass Daimler ewig besteht“, sagte Zetsche auf der Mobilfunkmesse MWC in Barcelona. Vernetzte Autos, autonomes Fahren, elektrische Antriebe und Mobilitätsplattformen im Internet würden das Geschäft grundlegend verändern. Daimler werde es zum Teil mit den aktuellen Konkurrenten zu tun haben. „Und wir werden eine Reihe völlig neuer Wettbewerber haben. Wenn wir weiterhin nur das tun, was wir so gut gemacht haben, sind wir erledigt“, sagte er.

Nach Angaben des Daimler-Chefs verschwimmen die Grenzen immer mehr: „Sie sind Lieferant und Kunde. Und Sie sind Konkurrent und Kooperationspartner in einem.“ Früher sei es besonders wichtig gewesen, die Konstruktionsabteilung so abzuschotten, dass niemand etwas kopieren konnte. „Wenn wir heute über diese Systeme sprechen, sind wir überzeugt, dass wir es mit Open Source machen müssen, denn wir brauchen die Fähigkeiten der gesamten Gemeinschaft.“

Der Begriff Open Source („freie Quelle“) bezeichnet ein Konzept, nach welchem Software mit dem Quellcode ausgeliefert wird. So kann jeder den Programmcode einsehen, verändern und nutzen. dpa

