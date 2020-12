OMV verkauft Tankstellennetz

Wien.Der österreichische Energie-Konzern OMV verkauft sein deutsches Tankstellennetz für 485 Millionen Euro an die britische EG Group. Das Geschäft soll 2021, vorbehaltlich benötigter behördlicher Genehmigungen, abgeschlossen sein, teilte die OMV mit. 285 Tankstellen im süddeutschen Raum mit Schwerpunkten Bayern und Baden-Württemberg wechseln damit den Besitzer. Die OMV wolle ihre Aktivitäten in Deutschland auf die Petrochemie in der Raffinerie Burghausen konzentrieren. Mit einem Umsatz von rund 23 Milliarden Euro und 20 000 Mitarbeitern ist die OMV eines der größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs. dpa

