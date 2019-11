Opec: Öl ohne Alternative

Wien.Öl ist nach Einschätzung der Organisation erdölexportierender Staaten (Opec) auch im Jahr 2040 noch der weltweit wichtigste Energieträger. Die Opec geht laut einem am Dienstag in Wien veröffentlichten Bericht davon aus, dass der Anteil von Öl am gesamten Energiemix dann 28 Prozent betragen wird. Der zweitgrößte Anteil wird dann laut dem Bericht nicht mehr auf Kohle, sondern auf Gas (25 Prozent) entfallen. Insgesamt erwartet die Organisation, dass der Energiebedarf bis 2040 um rund 25 Prozent wachsen wird. Der Bedarf an Öl klettert laut der Studie von 2018 bis 2040 um rund zwölf auf 110,6 Millionen Barrel (159 Liter) am Tag.

„Alle Formen von Energie werden benötigt, um diesem steigenden Bedarf in einer nachhaltigen Weise begegnen zu können“, sagte Mohammed Barkindo, Generalsekretär der Opec, bei der Vorstellung des Berichts. Dass erneuerbare Energien die Bedeutung von Öl und Gas in den nächsten Jahrzehnten übertreffen, sei in keiner verlässlichen Projektion erkennbar. Die Opec geht unter anderem davon aus, dass die weltweite Wirtschaftsleistung 2040 doppelt so hoch sein wird wie 2018. dpa

