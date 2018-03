Opel drückt sich vor Tariferhöhungen

Anzeige

Das Geld müsste mit der April-Abrechnung zum Ende des kommenden Monates ausgezahlt werden. Die Einmalzahlung von 100 Euro ist bereits mit der März-Abrechnung in diesen Tagen fällig.

Gewinn ab 2020 erwartet

Gleichwohl wird die Gewerkschaft versuchen, in neuen Verhandlungen von Opel exakte Produktionszusagen über den bereits bestehenden Tarifvertrag und dessen Endzeitpunkt 2020 hinaus zu erreichen. In die Verhandlungen um einen langfristig angelegten „Opel-Zukunftsplan“ ist auch der frühere IG-Metall-Chef Berthold Huber eng eingebunden. Besonders drängend sind detaillierte Planungen derzeit für das Werk Eisenach, in dem ab 2019 ein noch nicht näher spezifizierter Geländewagen gebaut werden soll. Bei der Neu-Verteilung von Komponentenfertigungen in den vergangenen Wochen waren die deutschen Opel-Werke Kaiserslautern und Rüsselsheim leer ausgegangen.

PSA-Chef Carlos Tavares hat seit der Übernahme im vergangenen August Investitionen stets von einer besseren Kostensituation an den jeweiligen Standorten abhängig gemacht. Der dauer-defizitäre Autobauer soll im Jahr 2020 wieder einen operativen Gewinn machen. dpa

