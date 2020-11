Opel macht bei Jobabbau Druck

Frankfurt.Wieder einmal brodelt es bei Opel. An diesem Dienstag haben IG Metall und Betriebsrat sogar zu einer Demonstration aufgerufen – in Form eines Autokorsos am Stammsitz in Rüsselsheim. Sie befürchten Kündigungen, obwohl bis Mitte 2025 eine Bestandsgarantie für die Arbeitsplätze gilt. Allerdings läuft das vom Opel-Management angebotene Programm zum Abbau von 2100 Stellen bis zum Jahresende bei Weitem nicht wie gewünscht.

Opel-Chef Michael Lohscheller verweist auf eine Notfallklausel im Zukunftstarifvertrag, wonach bei einer dramatischen Marktentwicklung auch Kündigungen eine Option sein können. Bis Ende November soll die Situation noch einmal analysiert werden, heißt es in Rüsselsheim. IG Metall und Betriebsrat sind gleichwohl empört.

Lichtblick Corsa

Ohne den neuen Opel Corsa sähe es für das Tochter-Unternehmen des französischen Autokonzerns PSA noch deutlich bedenklicher aus. Der neue Kleinwagen hat die Zulassungszahlen von Opel im Oktober in Deutschland um fast 23 Prozent auf knapp 16 900 Einheiten deutlich nach oben getrieben. Fast 7200 Corsa registrierte das Kraftfahrtbundesamt (KBA). In Europa sorgte der Corsa dafür, dass die Zulassungen mit 39 000 Fahrzeuge fast stabil waren. Auch die Opel-SUVs laufen noch relativ gut, im Gegensatz zum Astra und dem Top-Modell Insignia.

Opel-Chef Lohscheller und Personal-Chef Ralph Wangemann stecken in der Klemme. Das Angebot zum Ausscheiden etwa über Vorruhestand oder Altersteilzeit wird nur schleppend angenommen. Auch jetzt liege es „weit hinter den Erwartungen“, sagt ein Opel-Sprecher, und damit offenbar nicht wesentlich über der Zahl von 500 Mitte September – obwohl man das Programm attraktiver gestaltet habe.

Damit kommt das Management auch bei der Kostensenkung nicht wie erhofft voran. Corona hat den Druck deutlich verschärft. Wangemann zufolge müssen Vereinbarungen über den Abbau der 2100 Stellen bis Jahresende „zwingend“ unterzeichnet sein. Die Einschnitte betreffen vor allem das Stammwerk und das Entwicklungszentrum in Rüsselsheim. Dort waren Ende 2019 rund 10 820 Menschen beschäftigt.

Lohscheller will den Tarifvertrag aber nicht kündigen, heißt es in Rüsselsheim, er sehe sich daran gebunden. Danach gilt bis Mitte 2025 ein Kündigungsschutz. Allerdings enthalte der Vertrag eine Notfall-Klausel. Die besagt, dass bei einem dramatischen Absatz-Einbruch in Europa auch Kündigungen möglich sein können. Was dramatisch konkret heißt, lässt ein Opel-Sprecher offen. Aber durch die Corona-Pandemie ist das passiert – und bei der PSA-Tochter besonders drastisch.

„Wir sind mit der IG Metall im Dialog über die Tarifsituation und werden alle weiteren Schritte zunächst mit den Sozialpartnern besprechen“, sagt der Opel-Sprecher. Arbeitnehmervertreter und IG Metall sind gleichwohl empört. „Tarifverträge sind für schwierige Situationen gemacht und können nicht nach Belieben in Frage gestellt werden. Wer das tut, spielt mit dem Feuer“, erregte sich Jörg Köhlinger, Leiter des IG-Metall-Bezirks Mitte im September.

Er wirbt dafür, die Fremdvergabe von Aufträgen zu stoppen und das Wiederhereinholen von bereits nach außen gegebenen Arbeiten zu prüfen, um Beschäftigung zu sichern. „Seit Wochen schon bedroht das PSA- und Opel-Management die Beschäftigten von Opel und ihre Familien mit betriebsbedingten Kündigungen, wenn der Personalabbau gemäß ihren Vorstellungen nicht bis Ende des Jahres erfolgt ist“, heißt es im Aufruf der IG Metall zum Autokorso.

