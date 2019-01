Opel schachert um Schichten

Rüsselsheim.„Wir drücken richtig aufs Tempo“, sagte Opel-Chef Michael Lohscheller Anfang Dezember und malte die Zukunft des zum französischen PSA-Konzern (Peugeot) gehörenden Unternehmens in rosa Farben. Die Beschleunigung kündigte er vor allem mit Blick auf Elektroautos an – aber erst einmal muss das Unternehmen auf die Bremse treten. Und das in seinem wichtigsten und größten Werk Rüsselsheim. Dort liefen vergangenes Jahr 123 000 Autos vom Band. In diesem Jahr sollen es nur noch 68 000 sein, sagen Betriebsräte der IG Metall.

Insider bestätigten, dass die Geschäftsführung dem Betriebsrat umfassende Kurzarbeit sowie die Umstellung von zwei auf eine Schicht in dem Produktionswerk mit rund 3000 Beschäftigten vorgeschlagen hat. Bislang handele es sich noch um Planungen, zu denen es noch keine endgültigen Beschlüsse gebe. Der Sparkurs hätte auch Auswirkungen für die am Ort produzierenden Zulieferer. Auch aus dem Komponentenwerk Kaiserslautern würden weniger Produkte benötigt. Das dritte deutsche Opelwerk im thüringischen Eisenach scheint zunächst nicht betroffen.

„Konsterniert und sprachlos“

Unklar blieben zunächst die konkreten Auswirkungen für die Beschäftigten. Sie sind mit einem Tarifvertrag bis 2023 vor betriebsbedingten Kündigungen geschützt. „Die Leute im Werk sind konsterniert und erst einmal sprachlos“, berichtete ein Opelaner. Von einem weiteren freiwilligen Abfindungsprogramm wurde zunächst nichts bekannt. Betriebsratschef Wolfgang Schäfer-Klug wollte sich nicht äußern.

Bereits im vergangenen Jahr gab es allerdings Hinweise, dass der Autohersteller seine Produktionsplanungen in Rüsselsheim korrigieren musste. Grund: die gedrosselte Nachfrage nach den dort vom Band laufenden Modellen Insignia und Zafira. „Generell passen wir unsere Produktionsvolumen regelmäßig der Nachfrage an – in beiden Richtungen“, sagte Opel-Chef Michael Lohscheller zuletzt. „Wir produzieren nicht mehr auf Halde.“ Sonst werde durch zu viele Autos bei den Händlern Druck auf die Restwerte und die Preise erzeugt.

Dank der Zurückhaltung bei der Produktion, so der Opel-Chef, konnte das Unternehmen im ersten Halbjahr 2018 nach Jahren erstmals wieder einen Betriebsgewinn einfahren. Er lag bei 505 Millionen Euro. Autos habe man nicht mit Verlust verkauft, sondern mit einem Erlös von 1400 Euro pro Fahrzeug.

In Rüsselsheim freilich besteht neben der offenbar gedämpften Nachfrage nach dem Top-Modell Insignia – dem Vernehmen nach wurden vergangenes Jahr rund 67 000 Stück produziert – das Problem, dass die Produktion des Zafira in diesem Jahr ausläuft. 2018 wurden noch 28 000 Exemplare gebaut. Ersetzt werden soll er durch ein Modell auf Basis einer Peugeot-Plattform. Im Laufe des Jahres werde bekannt gegeben, um welches Modell genau es sich handelt, hatte Lohscheller zuletzt angekündigt.

Solange dies nicht klar ist, wollen die IG-Metall-Betriebsräte, so heißt es, nicht über einen Ein-Schicht-Betrieb verhandeln. Im Stammwerk wurden 2018 noch Fahrzeuge der Marke Buick (für die USA) und Holden (für Australien) des früheren Eigentümers General Motors gebaut – immerhin rund 28 000 Einheiten. Die Verträge laufen, so heißt es im Umfeld des Unternehmens, noch einige Jahre, allerdings mit nach und nach sinkenden Stückzahlen.

6,5 Prozent weniger Zulassungen

Nach früheren Angaben können im Werk in Rüsselsheim im Drei-Schicht-Betrieb pro Jahr maximal 180 000 Autos gebaut werden. PSA setzt freilich in seinen Fabriken in der Regel auf zwei Schichten. Damit läge die Jahres-Kapazität im Opel-Stammwerk bei rund 120 000 Fahrzeugen. Fakt ist allerdings auch, dass die Strategie unter dem neuen französischen Eigentümer bei Opel zu niedrigen Zulassungszahlen führt. Im vergangenen Jahr waren es noch 227 967 Opel-Modelle, die neu auf die Straßen kamen – ein Minus von 6,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

„Wir wollen die Auslastung unserer Werke weiter verbessern, dies gilt natürlich auch für Rüsselsheim“, sagte ein Opel-Sprecher gestern. Und dies durch die Fertigung profi-tabler Modelle auf Plattformen von PSA. Im laufenden Jahr sollen zudem diverse Sondermodelle aufgelegt werden – Opel feiert 120 Jahre Automobilbau. (mit dpa)

