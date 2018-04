Opel-Streit gewinnt an Schärfe

Anzeige

Rüsselsheim/Berlin.Der Ton im Streit um den richtigen Weg der Opel-Sanierung wird rauer. Betriebsratschef Wolfgang Schäfer-Klug warf der Geschäftsleitung gestern „Desinformation“ vor. Die Vorschläge der Geschäftsleitung zur Erfüllung der Tarifverträge wies er im Anschluss an eine Betriebsversammlung im Stammwerk Rüsselsheim zurück. Die IG Metall und der Betriebsrat werfen der eigenen Geschäftsführung und dem neuen Eigner PSA offenen Tarifbruch vor.

Würde in Eisenach künftig nur ein Fahrzeugmodell gebaut, laufe dies in etwa auf eine Halbierung der Belegschaft von derzeit 1800 Mitarbeitern an dem Standort hinaus, sagte Schäfer-Klug. Unter der Leitung von PSA will Opel in dem thüringischen Werk nur noch einen Geländewagen anstatt der bislang zwei Kleinwagen-Modelle Adam und Corsa montieren. „Die Halbierung der Belegschaft in Eisenach wäre der Einstieg in den Komplettausstieg“, sagte der Regionalbevollmächtigte der IG Metall, Uwe Laubach.

Im Motorenwerk Kaiserslautern sollten die Beschäftigten einem Szenario zufolge keine Motorenteile mehr herstellen, sondern nur noch die Endmontage machen. Die Ingenieure in Rüsselsheim sollen zusätzlich für die Entwicklungsleitung bei den leichten Nutzfahrzeugen der PSA-Gruppe zuständig sein. Zum Vorschlag des Managements würde auch ein Verzicht der Mitarbeiter gehören. „Dafür hätten alle Beschäftigten 4,3 Prozent dauerhaft abgeben sollen, Urlaubs- und Weihnachtsgeld“, kritisierte Schäfer-Klug. „Ein solches Angebot werden wir auch weiterhin nicht annehmen.“ dpa