Optimismus leicht getrübt

Das Gastgewerbe profitiert noch von der robusten Konjunktur im Inland. © dpa

Köln.Der Konjunkturoptimismus der deutschen Wirtschaft ist angesichts internationaler Handelskonflikte und der Abkühlung der Weltwirtschaft gesunken. Laut einer Umfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) beurteilen 21 von 48 Wirtschaftsverbänden die Lage schlechter als im Vorjahr. Im vergangenen Jahr waren es zum Jahreswechsel nur zwei. Vor allem in exportorientierten Industrieunternehmen ist die Skepsis gewachsen. Die Bauwirtschaft und konsumnahe Branchen wie das Gastgewerbe profitierten dagegen von der robusten Konjunktur im Inland.

Den Angaben zufolge rechnen 28 Verbände mit steigender Produktion. Die Zahl der Verbände mit schlechteren Geschäftsperspektiven stieg von zwei auf zehn. Alles in allem stellten die Optimisten immer noch eine deutliche Mehrheit, so das IW. „Der Schwung dürfte jedoch spürbar niedriger ausfallen als in diesem Jahr“, hieß es. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 27.12.2018