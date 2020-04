Oxfam warnt vor drastischem Anstieg der Armut

Frankfurt.Auch den armen und ärmeren Ländern droht durch die Folgen der Corona-Pandemie nicht nur eine gesundheitliche Katastrophe. Die Zahl der Armen könnte dramatisch steigen, fürchtet die Entwicklungsorganisation Oxfam. Rund eine halbe Milliarde Menschen seien in Gefahr, unter die Armutsschwelle von 1,90 Dollar pro Tag zu rutschen, schreibt Oxfam im Blick auf die virtuelle Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank sowie das zeitgleiche Treffen der Finanzminister und Notenbank-Chefs der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G 20) am Wochenende nach Ostern.

Oxfam fordert eine massive Corona-Hilfe für die armen und ärmsten Länder. 2,5 Billionen Dollar seien notwendig. „Die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Pandemie werden vor allem in armen Ländern verheerend sein, wenn G 20, IWF und Weltbank nicht schnell ein Rettungspaket für alle auf den Weg bringen“, sagt Marion Lieser, Vorstandschefin von Oxfam Deutschland. „Sie müssen die Lehren aus der Finanzkrise 2008 ziehen und dafür sorgen, dass nicht nur Unternehmen gerettet werden, sondern die breite Bevölkerung Unterstützung erfährt.“

Weniger als 5,50 Dollar am Tag

Auch Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) hatte in den letzten Tagen vor den dramatischen Folgen der Pandemie für die armen Länder gewarnt. Die Welt könnte dem Bericht zufolge im Kampf gegen die Armut durch Corona um ein komplettes Jahrzehnt zurückgeworfen werden: „Im Nahen Osten und in einigen Regionen Afrikas sogar um 30 Jahre.“

Nach Angaben der Weltbank mussten 2018 weltweit 3,4 Milliarden Menschen mit weniger als 5,50 Dollar pro Tag auskommen, davon 1,4 Milliarden in den Ländern Südasiens und 853 Millionen in Afrika südlich der Sahara. Gemessen an dieser Schwelle würden nach Berechnungen von Oxfam durch die Folgen der Corona-Pandemie 548 Millionen Menschen zusätzlich von Armut bedroht. „Die Gesamtzahl der Armen würde dann auf fast vier Milliarden Menschen anwachsen.“ Legt man die Schwelle von nur 1,90 Dollar zugrunde würden bis zu 434 Millionen Menschen zusätzlich neu zu den Armen gezählt werden müssen. Damit würde ihre Zahl wieder auf mehr als eine Milliarde steigen.

Oxfam erinnert daran, dass weltweit zwei Milliarden Menschen im informellen Sektor ohne soziale Absicherung arbeiten, der Großteil davon in den armen Ländern. Nur jeder fünfte Mensch habe Zugang zu Arbeitslosenhilfe. Die UN befürchtet, dass in Afrika wegen der Pandemie fast die Hälfte aller Arbeitsplätze verschwinden könnte.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 11.04.2020