Pakete bald teurer

Hamburg/Bonn.Vor Weihnachten bleibt alles beim Alten – danach wollen Hermes und DPD ihre Paketpreise und die Post ihr Briefporto erhöhen. „Wir brauchen ein höheres Porto, weil unsere Personalkosten jedes Jahr um etwa drei Prozent steigen und gleichzeitig die Briefmengen um einen ähnlichen Wert sinken“, sagte Post-Chef Frank Appel der „Welt am Sonntag“. Der zur Otto-Gruppe gehörende Paketdienst Hermes – zweitgrößter der Branche in Deutschland hinter DHL – will derweil die Zustellung verteuern. „Wir werden die Preise stärker differenzieren“, sagte Deutschland-Chef Olaf Schabirosky dem „Hamburger Abendblatt“. „Das heißt unter anderem auch, dass die Haustürzustellung teurer werden wird.“

Das Unternehmen hatte bereits im Frühjahr seine Paketpreise um durchschnittlich 4,5 Prozent erhöht. Im kommenden Jahr werde es eine weitere, ähnliche Anhebung geben. „Insgesamt wollen wir den Preis für ein Paket um 50 Cent erhöhen. Das geht aber nur in mehreren Schritten.“ Ziel sei es, mit den Mehreinnahmen die Zusteller besser zu bezahlen. DPD kündigte an, nach einer Steigerung in diesem Jahr von 4,5 Prozent zum Jahreswechsel die Preise um 6,5 Prozent zu erhöhen. „Auch in den kommenden Jahren werden kontinuierliche Preisanpassungen unvermeidbar sein“, hieß es bei dem Unternehmen. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 10.12.2018