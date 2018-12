Pakete werden teurer

Bonn.Der Paketversand wird ab Januar mehr kosten. Die Deutsche Post erhöht das Porto für Pakete bis fünf Kilogramm, die Privatkunden in einer Filiale frankieren lassen. Der Preis steige um 50 Cent auf 7,49 Euro, teilte DHL Paket mit. Online frankierte Pakete bis fünf Kilo kosteten auch weiterhin 5,99 Euro. Andere Paketdienste ziehen nach: Bei DPD müssen nach Angaben eines Sprechers Privatkunden je nach Paketgröße vom neuen Jahr an zwischen fünf und zehn Prozent mehr zahlen. Bei Hermes ist noch nichts entschieden, aber die Zeichen stehen auf Erhöhung. Die Paketdienste haben nach eigenen Angaben mit wachsenden Kosten für ihre Dienstleistungen zu kämpfen. Auf dem Bild ist die Zustellbasis von DHL in Düsseldorf zu sehen. dpa

