Paketlieferung per Tram: Teuer, aber besser für die Umwelt

Berlin.Pakete erst mit der Tram und dann mit Lastenrädern auszuliefern, spart einer Studie zufolge viel CO2. Die Autoren der Frankfurter Fachhochschule für angewandte Wissenschaften untersuchten mit Blick auf Frankfurt eine Variante, nach der Lkw die Pakete zu einer Tramstation am Stadtrand bringen. Von dort transportiert die Straßenbahn die Lieferungen in großen Transportboxen (Bild) zu den Mikro-Hubs, von wo aus sie wiederum per Lastenfahrrad bis zur Haustür gebracht werden. Auf diese Weise könnten täglich 57 Prozent CO2-Emmissionen im Vergleich zum konventionellen Lieferverkehr gespart werden. Allerdings bräuchte die Alternative länger und wäre teurer. „Ein zugestelltes Paket mit der Tram kostet 1,89 Euro und ein Paket mit dem konventionellen Transporter 1,62 Euro“, so die Autoren. dpa (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Montag, 25.05.2020