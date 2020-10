Pandemie belastet ABB weiter

Zürich.Beim Schweizer Industriekonzern ABB hat im dritten Quartal die Corona-Pandemie Spuren hinterlassen. Der Umsatz ging um vier Prozent auf 6,6 Milliarden US-Dollar (5,58 Milliarden Euro) zurück. Rechnet man die Konsolidierungs- und die Währungseffekte heraus, ergab sich aus eigener Kraft ebenfalls ein Minus von vier Prozent, wie ABB am Freitag mitteilte. Das Tempo des Abschwungs hat sich damit allerdings verlangsamt, denn im zweiten Quartal hatte auf vergleichbarer Basis ein Umsatzminus von zehn Prozent in den Büchern gestanden.

Ähnlich sieht die Situation mit Blick auf den Auftragseingang aus. Dieser lag mit 6,1 Milliarden Dollar organisch gesehen um acht Prozent unter dem Vorjahresquartal, im zweiten Quartal waren es noch minus 14 Prozent.

Umsatz sinkt in allen Bereichen

Die Corona-Pandemie habe auch im dritten Quartal den Umsatz in allen Geschäftsbereichen beeinträchtigt, sagte Unternehmenschef Björn Rosengren laut Mitteilung. Gleichzeitig sei die zugrundeliegende Performance jedoch stark ausgefallen. Dazu hätten die kräftige Erholung in China und die laufenden Maßnahmen zur Kostensenkung beigetragen.

In diesem Umfeld reduzierte sich auch der Betriebsgewinn (Ebitda) um zwei Prozent auf 787 Millionen Dollar. Im Vergleich mit den Prognosen schlug sich ABB mehrheitlich besser als erwartet. Der Reingewinn stieg dank der Verbuchung des Erlöses aus dem Verkauf der Stromnetzsparte dagegen stark an. Dieser hat sich auf 4,5 Milliarden beinahe verachtfacht. ABB hatte den Verkauf von rund 80 Prozent seiner Stromnetzsparte an Hitachi Mitte 2020 vollzogen. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.10.2020