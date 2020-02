Panik am Finanzmarkt – Dax sinkt um vier Prozent

Mannheim.Nachdem bei einem 38-jährigen italienischen Mitarbeiter des weltweit agierenden Unilever-Konzerns das Coronavirus nachgewiesen worden ist, gibt es keine weiteren Infektionen im Unternehmen. Das teilte ein Sprecher in Hamburg auf Nachfrage der Redaktion mit.

Am Donnerstag war bekanntgeworden, dass bei dem Mitarbeiter in der Fabrik in Casalpusterlengo (Italien) das Virus nachgewiesen wurde. „Wir können nicht bestätigen, dass der Kollege, der erkrankt ist, andere Kollegen angesteckt hat. Im Gegenteil, es gibt keinen weiteren Fall“, betonte der Sprecher.

Die ersten Fälle der Erkrankung waren Anfang des Jahres in der chinesischen Stadt Wuhan aufgetreten. Das Virus kann die neue Lungenkrankheit Sars-CoV-2 auslösen. Die Sicherheitsvorkehrungen im Mannheimer Werk seien die gleichen wie in allen Standorten. Dazu gehöre, dass das Unternehmen eine Reiseeinschränkung erteilt habe. „Wir haben uns bei den Kollegen erkundigt, ob es Kontakte nach Italien gab. Zusätzlich, ob es Reisen in die entsprechenden Risikoländer gegeben hat“, erklärt der Unilever-Sprecher. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes zählt vor allem China zu den Risikoländern, insbesondere die Provinz Hubei.

Entwarnung bei KSB

Beim Frankenthaler Pumpen- und Armaturenhersteller KSB gibt es Entwarnung bezüglich des Coronavirus. In den vier chinesischen Werken des Unternehmens sei die Produktion nach mehrwöchigem Stillstand bereits am 10. Februar wieder angelaufen, berichtete eine Unternehmenssprecherin. „Fast alle Mitarbeiter sind mittlerweile wieder zurück an ihren Arbeitsplätzen.“

Der Produktionsstopp geht am Unternehmen allerdings nicht spurlos vorbei. „Die gesamte Lieferkette ist gestört, da auch Zulieferer und Logistik-Unternehmen betroffen sind.“ Verzögerungen seien dadurch unausweichlich. Während die Auswirkungen auf Standard-Produkte geringer ausfallen – hier wurde die Nachfrage aus Beständen anderer Standorte gedeckt – komme es im Projekt-Geschäft zu stärkeren Beeinträchtigungen. „Wir hoffen, dass wir diese Verzögerungen im Laufe der jeweiligen Projektlaufzeiten wieder aufholen können.“

KSB beschäftigt nach eigenen Angaben in China rund 1500 Mitarbeiter, bisher sind in der Belegschaft keine Infektionen bekannt. Um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern, habe das Unternehmen „sehr restriktive Reiserichtlinien für Reisen von und nach China erlassen“. In China stationierte auswärtige Arbeitnehmer wurden zurückgeholt.

Dem Ludwigshafener Chemiekonzern BASF liegen indes keine Informationen zu infizierten Mitarbeitern vor, wie ein Sprecher auf Nachfrage mitteilte. „Wir beobachten die Lage vor Ort sehr genau und beraten die Mitarbeiter in Fragen der Gesundheit und Sicherheit.“ Ein generelles Reiseverbot gebe es nicht, Dienstreisen nach Wuhan wurden allerdings eingestellt, Reisen nach China und Italien gilt es sorgfältig abzuwägen. BASF beschäftigt nach eigenen Angaben zum Jahresende 2018 in Großchina (Festland, Hongkong, Macau und Taiwan) etwa 9300 Mitarbeiter, in Italien rund 1500.

Umsatzrückgang in Autoindustrie

Die Angst vor den wirtschaftlichen Folgen der Epidemie traf den Dax mit voller Wucht. Der Leitindex rutschte am Montag zeitweise unter die Marke von 13 000 Punkten auf den tiefsten Stand seit Ende Januar, bevor er mit minus 4,01 Prozent auf 13 035,24 Punkten aus dem Handel ging. Der Goldpreis stieg auf einen siebenjährigen Höchststand, gefragt waren auch Staatsanleihen und die Krisenwährung US-Dollar. Die Ölpreise gerieten unter Druck.

Die Auswirkungen des Coronavirus auf die Wirtschaft der Region lassen sich bisher nicht in konkrete Zahlen fassen, wie die Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar mitteilte. Der Internationale Währungsfonds (IWF) habe zwar seine Wachstumsprognose für China von 6,0 auf 5,6 Prozent gesenkt, das sage allerdings nicht viel über die Auswirkungen auf die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen Chinas mit der Region aus. Bis belastbare Zahlen vorliegen, könne es noch einige Wochen dauern.

In China rechnen deutsche Autobauer im Februar mit einem gewaltigen Umsatzrückgang von über 80 Prozent. „Da wir in unserer Region zahlreiche Automobilzulieferer haben, wird der Konsumrückgang auch an uns nicht spurlos vorbeigehen“, beurteilte Maximilian Bernhardt, IHK-Ansprechpartner Märkte Asien, die Lage. „Die positive Nachricht ist, dass viele Firmen nach der Krise mit Nachholeffekten rechnen.“

China spiele für die Region eine große Rolle. „Ohne chinesische Vorprodukte droht die Produktion in vielen Betrieben stillzustehen.“ Bisher ist der IHK kein Unternehmen bekannt, dass seine Produktion einstellen musste. Da der Schiffsverkehr zwischen Deutschland und China zunehmend eingeschränkt ist, könne sich diese Situation verschärfen. „Der März dürfte der entscheidende Monat sein“, sagte Bernhardt. (mit dpa)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 25.02.2020