„Paradebeispiel falscher Politik“

Brüssel.Vor gut drei Jahren wurde die Diesel-Affäre öffentlich gemacht. Seit September dieses Jahres ermittelt die Brüsseler EU-Kommission die Hintergründe – es steht der Verdacht im Raum, dass ein Kartell der großen Autohersteller diesen Skandal systematisch eingeleitet hat. Doch der Fall zieht noch weitere Kreise: Experten fragen inzwischen ganz offen nach der Mitschuld des europäischen Gesetzgebers und einer verfehlten Politik mit Grenzwerten und Klimaschutz.

Dem Kunden nicht zugemutet

Europas Autofahrer haben viel mitgemacht. Inzwischen wissen sie, dass ihre Diesel-Autos nicht nur mit billigem Sprit, sondern auch mit Harnstoff unterwegs sind. Damit das nicht so unappetitlich klingt, heißt der Zusatz AdBlue. Über die Größe des dafür nötigen Zusatztanks wurde heftig gestritten – vor allem zwischen den Autoherstellern. Fünf Prozent müssten dem Treibstoff zugemischt werden, um die Abgasnorm Euro 6 zu erreichen. Doch das wollte man den Kunden möglichst nicht zumuten, hätten diese dann ja bei nahezu jedem vierten Tankstopp auch AdBlue nachfüllen müssen. Stattdessen drosselten die Autobauer die Dosis und nahmen erhöhte Stickoxid-Emissionen in Kauf.

„Falls der Verdacht zutreffen sollte, hätten die Herstellern den Verbrauchern die Möglichkeit vorenthalten, umweltfreundliche Autos zu kaufen, obwohl die entsprechenden Technologien zur Verfügung standen“, stellte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager jüngst verärgert fest. Inzwischen ermittelt ihre Behörde. Dabei sind keineswegs nur deutsche Konzerne betroffen. Ein Test des ADAC ergab beispielsweise, dass ein einziger Renault Scénic 160 dCI innerorts so viel Stickoxide abgibt wie rund 240 Autos vom Typ BMW 520d.

Während die Verbraucher nicht nur in der Bundesrepublik immer noch auf die Klärung der Frage warten, ob sie nun eine Hardware-Nachrüstung bekommen und ihre Autos weiter nutzen können, zieht die Experten-Diskussion weitere Kreise. Und plötzlich gerät die Brüsseler EU-Kommission selbst ins Visier. Der Vorwurf: Sie habe die Klimaschutz-Diskussion viel zu lange in die falsche Richtung laufen lassen.

Hinweise auf Luftbelastung

Tatsächlich setzte Brüssel um die Jahrtausendwende in der Politik gegen die Erderwärmung vorrangig auf die Reduzierung von Kohlendioxid. CO2-arme Produkte und Autos galten als der große Renner. „Das war aus heutiger Sicht ein zumindest missverständliches, aber wohl auch falsches Signal für die Hersteller“, räumte jetzt ein hochrangiges Mitglied der EU-Behörde ein.

Noch um die Jahrtausendwende gab es Absprachen mit dem Verband europäischer Automobilhersteller (ACEA), in denen Klimaschutz praktisch mit CO2-Vermeidung gleichgesetzt wurde – obwohl es damals bereits Hinweise auf die Stickoxid-Belastung der Atemluft durch Selbstzünder gab. Diesel-Fahrzeuge galten zwar als teurer, blieben aber weit unter den Grenzwerten für Kohlendioxid und handelten sich spätestens mit der Einführung der Rußpartikelfilter den Ruf ein, modern und umweltfreundlich zu sein. Ein Image, das durch den steuerlich heruntersubventionierten Dieselpreis noch verstärkt wurde und zum Verkaufsboom führte – sowie zu schlechter Luft in Ballungszentren. „Ein Paradebeispiel für falsche Industriepolitik“, sagte der Brüsseler Insider.

Kritiker verweisen noch auf eine weitere Schwachstelle der Dieselbegeisterung. Der Publizist Peter Mühlbauer nennt gerne ein besonders eklatantes Beispiel für den – wie er sagt – Widersinn der europäischen Umweltpolitik: „Der Stickstoff-Grenzwert an deutschen Straßen wurde auf 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Atemluft festgelegt. In geschlossenen Räumen liegt er fast 24 Mal so hoch: Bei 950 Mikrogramm pro Kubikmeter. So viel erlaubt das Bundesgesetzblatt Innenraumluft als ,Maximale Arbeitsplatz-Konzentration’.“

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 01.11.2018