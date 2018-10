Partner für Parship

ProSiebenSat.1 setzt weltweit auf Online-Partnervermittlungen. © dpa

München.Der Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 übernimmt eine der führenden Online-Partnervermittlungen in den USA. Die Konzerntochter NuCom und die Parship-Elite-Gruppe, an der ProSiebenSat.1 ebenfalls die Mehrheit hält, kauften 100 Prozent der Anteile an der Partnervermittlung Eharmony in Los Angeles, teilte ProSiebenSat.1 mit. Zum Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden.

Vorstandschef Max Conze sagte: „Wir bringen zwei starke Marken zusammen und bauen sie zu einem der weltweit führenden Unternehmen für Online-Partnervermittlung aus.“ ProSiebenSat.1 hatte 2017 die Online-Reiseunternehmen Etraveli und Weg.de verkauft und im Februar das US-Investmenthaus General Atlantic an seiner Internetshop- und Vergleichsportal-Sparte NuCom beteiligt. Ziel sei, NuCom zu einer „führenden europäischen Plattform für Lifestyle-Angebote“ auszubauen. Eharmony ist in den USA, Kanada und Australien aktiv und soll die technische Plattform der Parship-Elite-Gruppe übernehmen, die Marktführer im deutschsprachigen Raum ist. dpa

