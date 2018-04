Peking hebt Zwang zu Firmenehen auf

Anzeige

US-Präsident Trump im Blick

Eine vollständige Abwicklung dieser Strukturen erscheint derzeit schwer vorstellbar. Dennoch wird die Neuerung die Landschaft der chinesischen Autoindustrie langfristig erheblich ändern. Für neue Projekte können die Anbieter dann hundertprozentige Töchter gründen und sie parallel zu den alten Fabriken betreiben. Gerade in einer Zeit, in der die Mobilität sich in Richtung einer Dienstleistung wandelt, kann das von entscheidender Bedeutung sein.

Im Vordergrund steht jedoch zunächst die symbolische Bedeutung der Ankündigung. Präsident Xi hatte eine Öffnung des Marktes bereits Mitte des Monats in einer Rede erwähnt, doch das Versprechen von „Reform und Öffnung“ steht schon lange, ohne dass sich etwas getan hat. Die Aufhebung des Zwangs zu Joint Ventures ist derzeit ein zweifach schlauer Schachzug. Xi kann sich im Kontrast zu US-Präsident Donald Trump als Liberalisierer darstellen, der den freien Wirtschaftsaustausch hochhält. Damit erobert er moralisches Territorium. Und er verbessert die Beziehungen zur EU und Japan, die sich lange über die restriktive Handhabung ihrer Investitionen geärgert haben.

Der überfällige Schritt sollte jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass China seine Wirtschaft weiterhin abschottet. Es sind gar nicht mal besonders hohe Zölle oder restriktive Gesetze, die den ausländischen Wettbewerbern das Leben schwer machen, sondern informelle Regeln, die sich nicht fassen lassen.

