Personalchefin verlässt Siemens

München.Siemens muss sich eine neue Spitzenkraft für das Personalressort suchen. Die bisherige Arbeitsdirektorin Janina Kugel (49, Bild) wird den Elektrotechnik-Konzern Anfang nächsten Jahres verlassen. Der Aufsichtsrat hat ihren Vertrag in beiderseitigem Einvernehmen nicht verlängert, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Siemens will bis spätestens Dezember entscheiden, wer künftig für die 370 000 Angestellten rund um den Globus verantwortlich ist. dpa (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 01.08.2019