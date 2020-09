Pfälzer Wurst trotzt der Corona-Krise

Hockenheim.Als Mitte März in Deutschland die Wirtschaft Corona-bedingt großteils herunterfahren musste, schnellten die Absätze bei Cornelius in die Höhe. Die Menschen hamsterten nicht nur Klopapier und Desinfektionsmittel, sondern auch Lebensmittel. Besonders beliebt waren die lang haltbaren Wurstprodukte aus Hockenheim. „Aufgrund der hohen Nachfrage haben wir fast Produktionsprobleme bekommen“, erzählt Inhaber Peter Cornelius beim Pressegespräch.

Bis Ende August konnte das Unternehmen rund fünf Millionen Euro Umsatz verbuchen – und damit bereits 70 Prozent des vorangegangenen Jahresumsatzes (2019: sieben Millionen Euro). „Unser Ziel ist es, das Jahr 2020 mit einem Umsatzplus von drei bis fünf Prozent abzuschließen“, verkündete Cornelius, der keine Angaben zum Unternehmensgewinn machte. Droht in den nächsten Monaten kein Absatz-Einbruch, dürfte der kurpfälzische Mittelständler seine Vorgaben auch erreichen.

Das erfolgreichste Produkt im Sortiment ist die Pfälzer Leberwurst. Den Verkaufsschlager gibt es geräuchert oder natur und in der fettarmen Light-Variante. „Die Verbraucher wünschen sich Regionalität, Nachhaltigkeit und viel Genuss – das bieten wir“, so Cornelius, der das Hockenheimer Unternehmen mit seinen 36 Angestellten in dritter Generation führt.

Veganes Produkt geplant

Was die Produktpalette momentan nicht beinhaltet, sind vegetarische oder gar vegane Würste. „Wir arbeiten daran. Das ist ein Markt, den wir nicht vernachlässigen wollen“, sagt Cornelius. Eine erste, vor vier Jahren in den Handel gebrachte vegane Leberwurst konnte sich nicht durchsetzen. Das Nachfolge-Erzeugnis soll an die Kalbsleberwurst erinnern und befindet sich gerade in einer ersten Versuchsphase. Als weiteres Ziel gibt Peter Cornelius vor, das Sortiment noch stärker auf dem bundesweiten Markt zu präsentieren. Der Export spielt hingegen eine geringe Rolle: Weniger als ein Prozent des Umsatzes erzielt das Unternehmen mit Lieferungen ins Ausland.

Was dem Manager Sorge bereitet, ist die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest, in deren Folge der Schweinepreis gesunken ist. Eine geringeres Kauf-Interesse sowie harte Preisverhandlungen vonseiten der Händler seien zu erwarten, so Cornelius.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 26.09.2020