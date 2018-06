Anzeige

Mannheim.Lkw entladen, die angelieferten Teile sortieren, einlagern und den Transport an das Produktionsband organisieren. Die Logistik in einem Betrieb ist aufwendig – alles muss passen. Zum 1. Juli soll ein neues Unternehmen die Logistik für den Lkw-Motorenbau von Mercedes-Benz in Mannheim übernehmen. Einer Mitteilung der IG Metall zufolge hat Pfenning aus Heddesheim den Zuschlag erhalten. Pfenning ist auf Transporte und Lagermanagement spezialisiert.

2015 hatte Daimler die Arbeiten an das Unternehmen Transco ausgelagert. Der Werkvertrag mit Transco endet offenbar zum 30. Juni. Eine Daimler-Sprecherin bestätigt, dass die Logistik in neue Hände wechselt, nennt jedoch keine Namen. „Nach drei Jahren der erfolgreichen Zusammenarbeit endet der Vertrag mit dem bisherigen Logistikdienstleister“, teilt sie mit. Demnach habe es eine bundesweite Ausschreibung gegeben, bei der der bisherige Dienstleister – also Transco – zwar mitgeboten, den Zuschlag aber letztlich nicht bekommen habe.

Pfenning Pfenning ist ein Logistikunternehmen mit Sitz in Heddesheim. Bei dem Unternehmen sind rund 2300 Mitarbeiter an 70 Standorten beschäftigt. Bis 2013 befand sich der Unternehmenssitz in Viernheim. Der Umzug nach Heddesheim erfolgte, nachdem dort auf einer Fläche von 20 Hektar ein modernes Logistikzentrum errichtet worden war. Gegründet wurde das Unternehmen von Johann Pfenning im Jahr 1932 – damals noch als Unternehmen für Milchtransporte MaMü

„Bei der Entscheidung waren uns neben wirtschaftlichen Gründen auch weitere Aspekte wie Erfahrung und Unternehmensgröße wichtig“, so die Sprecherin. Man habe sich für ein Unternehmen entschieden, das „in der Region stark verwurzelt ist und seit mehreren Jahren bereits Daimler-Außenlager dort betreibt“.