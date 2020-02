Pharmafirmen fürchten Lieferengpässe

Stuttgart.Die Pharmabranche in Baden-Württemberg fürchtet Engpässe in der Wirkstoffversorgung, wenn sich das Coronavirus weiter ausbreitet. „Wenn in China die Lieferanten ihre Produktion einschränken, kann es bei uns zu Verfügbarkeitsproblemen kommen“, sagte der Thomas Mayer, der Hauptgeschäftsführer der Chemieverbände. Die am schwersten von der Epidemie betroffene Region Hubei sei ein Schwerpunkt für die Produktion von Ausgangsstoffen der Arzneimittelproduktion. Ein Teil der Hersteller rechne bei einer längeren Dauer der Pandemie mit einem Komplettausfall von chinesischen Wirkstoff-Lieferanten.

Die Pharmafirmen im Südwesten sind unterschiedlich stark betroffen. Verbandschef Martin Haag (Bild), der Werkleiter von Roche Diagnostics in Mannheim ist, sagte am Montag vor Journalisten: „Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir keinen Wirkstoffproduzenten in Hubei haben.“ Betroffene Firmen könnten auf andere Lieferanten ausweichen, müssten dann aber höhere Kosten in Kauf nehmen. Die Ausbreitung des Coronavirus ist einer der Risikofaktoren, die aktuell die Aussichten der Branche eintrüben. „Für 2020 erwarten wir Stagnation“, fasste Mayer eine Umfrage unter den insgesamt 470 Mitgliedsfirmen mit fast 110 000 Beschäftigten im Südwesten zusammen. Zuwächse würden vor allem im Ausland generiert.

Dennoch schätzen viele Unternehmen die Aussichten gar nicht so schlecht ein, wie die Umfrage gezeigt hat. Demnach geht gut die Hälfte der befragten Unternehmen von steigenden Umsätzen aus, knapp ein Drittel erwartet gleichbleibende Geschäfte.

Zunehmende Probleme beklagt die Chemiebranche in Baden-Württemberg durch die schleppende Genehmigungspraxis. „Die Verfahren dauern immer länger“, kritisierte Verbandschef Haag. Es gebe „überzogenes Sicherheitsdenken“ bei den Sachbearbeitern, vorhandener Ermessensspielraum werde nicht genutzt. Das werde im Standortwettbewerb zum Nachteil für Firmen im Südwesten. Bei Roche zum Beispiel müsse das Werk in Mannheim bei neuen Projekten mit dem Betrieb im bayerischen Penzberg konkurrieren. Haag: „In Bayern wird schneller genehmigt.“

Zusätzliche Investitionen im Ausbau der Stromnetze hält Haag für unumgänglich. Schon jetzt importiere Baden-Württemberg sehr viel Strom, das werde ab 2022 mit dem Abschalten des letzten Atomkraftwerks in Neckarwestheim noch mehr. Die Industrie sei auf „sicher verfügbaren sowie bezahlbaren grünen Strom angewiesen“. (Bild: Roche)

