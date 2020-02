Phoenix betritt Markt für Apotheken-Zeitschriften

Phoenix-Chef Marcus Freitag schmiedet ein Zeitschriften-Bündnis. © phoenix

Mannheim/Essen.Neben „Apotheken Umschau“ und „My Life“ sowie deren Ablegern wird bald eine weitere Kundenzeitschrift in deutschen Apotheken ausliegen: Der Mannheimer Pharmagroßhändler Phoenix bringt gemeinsam mit der Funke Mediengruppe ab Mai „deine Apotheke“ auf den Markt. Das Frauenmagazin soll jeden Monat bundesweit in mehr als 5000 Apotheken erhältlich sein, heißt es in einer am Freitag gemeinsam veröffentlichten Mitteilung.

Die Unternehmen kündigten an, das neue, kostenlose Heft sei Teil eines „strategischen Mehrwertbündnisses“ für Apotheken: Aktuell erarbeite man mit dem Wort & Bild Verlag und seiner „Apotheken Umschau“ ein kombiniertes Angebot, „das den Vor-Ort-Apotheken die Vorteile beider Publikationen ermöglicht“, so Marcus Freitag, Vorsitzender der Phoenix-Geschäftsleitung. Der Verlag ist langjähriger Partner des Mannheimer Pharma-Großhändlers.

Die erste Ausgabe der neuen Zeitschrift soll 84 Seiten umfassen und einen „breiten Themenmix aus Lifestyle, Health und Service“ enthalten. Startauflage: eine halbe Million Exemplare. „Wir möchten mit Beiträgen zu Unterhaltung, Mode, Reisen, Beauty und Ernährung das Angebot der ,Apotheken Umschau’ ergänzen. Auf dem Cover wird es einen Promi zu sehen geben“, sagte ein Phoenix-Sprecher.

Die „Apotheken Umschau“ sei und bleibe Experte für Gesundheitsthemen. Die Angebote der beiden Magazine würden nicht miteinander konkurrieren. „Mit dem Lifestyle-Bereich schließen wir eine Marktlücke und decken beide Seiten der Medaille ab“, ergänzte der Sprecher. Die „Apotheken Umschau“ erscheint alle zwei Wochen – nach Verlagsangaben mit einer Auflage von rund 8,9 Millionen Exemplaren. Sie zählt damit zu den reichweitenstärksten Zeitschriften Deutschlands, sprich sie erreicht mit die meisten Leser. mica

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.02.2020