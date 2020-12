Phoenix legt kräftig zu

Der Gewinn von Phoenix stieg in den ersten neuen Monaten deutlich. © dpa

Mannheim.Der Mannheimer Pharmagroßhändler Phoenix hat in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2020/21 weiter zulegen können. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,4 Prozent auf 21 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erhöhte sich um 9,9 Prozent auf 475 Millionen Euro. Unter dem Strich stand bei Phoenix ein Gewinn von 166,5 Millionen Euro – ein deutliches Plus von gut 21 Prozent.

Für das laufende Geschäftsjahr bleibt der Pharmagroßhändler dementsprechend zuversichtlich: Phoenix erwartet eine „Stärkung der Marktstellung durch organisches Wachstum sowie Akquisitionen“; hieß es in der Mitteilung. Der Umsatzanstieg soll leicht oberhalb des Wachstums der europäischen Pharmamärkte liegen, für das Ergebnis vor Steuern wird ein Niveau über Vorjahr vorhergesagt. fas

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.12.2020